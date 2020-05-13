日本明擬解除39縣緊急事態　「警戒5地區」有望提早放寬！

▲日本39縣是否提早解除緊急事態宣言，明日可能會有答案。（圖／路透）

文／中央社

日本政府已進入最終協調階段，將在明天諮詢委員會上向專家諮詢是否解除39縣「緊急事態宣言」。這39縣包括非特定警戒地區的34縣，及雖是特定警戒地區但疫情相對趨緩的5縣。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本政府4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月6日止；但基於境內疫情延燒，有必要持續減少人際接觸，5月4日正式決定延長到月底。

日本政府日前也把13個疫情較嚴重地區列入「特定警戒都道府縣」，包括東京都、大阪府、千葉縣、神奈 川縣、埼玉縣、兵庫縣、福岡縣、北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣及京都府。

▲疫情之下，日本民眾保持社交距離。（圖／路透）



日本放送協會（NHK）報導，日本政府有意先行解除非屬「特定警戒都道府縣」的34縣「緊急事態宣言」，今天下午又傳出已進入最終協調階段，茨城、石川、 岐阜、愛知及福岡5縣雖然是「特定警戒都道府縣」， 但也將一併於明天解禁。

日本政府明天將舉行專家會議及諮詢委員會，向專家諮詢解禁地區，只要專家判斷有可能，這些地區就能在31日的期限前先行解禁。

日本內閣官房長官菅義偉下午在記者會上表示，這些地區一旦先行解除「緊急事態宣言」後，在有效的治療藥物及疫苗被研發出來前，仍有必要維持相關防疫措施，並在避免疫情擴散及兼顧社會經濟活動取得平衡，具體的因應方式會基於專家意見，載明在「基本因應方針」中。

另外，不在日本政府首波解禁名單中的大阪府，目前疫情是日本第2嚴重的地區，僅次於東京都。不過，大阪府知事吉村洋文表示，大阪府自行訂立 「大阪模式」，將以明天作為判斷基準日，根據3項指標來決定是否解除對商業設施等的停業呼籲。