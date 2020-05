睽違65天！泰國再次迎來「0確診」　下周擬開放百貨公司

▲泰國一處佛像配合防疫措施戴上了口罩。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

泰國作為中國以外第一個發現新冠肺炎病例的國家,睽違65天終於在13日再次迎來單日無新增確診、死亡病例的好消息。疫情管控中心的發言人塔維辛(Taweesin Wisanuyothin)表示,現階段仍需要持續做好洗手、保持社交距離等防疫措施,「我們所有人都可以放心,但不能自滿。」

泰國在13日的新冠肺炎確診病例維持在3017例,其中有56例死亡。自疫情爆發以來,泰國的經濟受到重創,泰國銀行公會(Thai Bankers' Association)就指出,泰國經濟將損失1.3兆泰銖(約新台幣1.2兆元),在所有產業中就屬觀光業的影響最為嚴重;泰國央行也指出,此次疫情恐讓2020年的經濟成長率下滑5.3%,是1998年亞洲金融危機以來最弱表現。

PM Prayut Chan-o-cha has thanked the Thai people for their collective efforts in making it possible for Thailand to achieve no new COVID-19 infections today.https://t.co/WDFV6GAz1C pic.twitter.com/JSW20Tvc8k