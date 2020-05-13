睽違65天！泰國再次迎來「0確診」　下周擬開放百貨公司

▲泰國一處佛像配合防疫措施戴上了口罩。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國作為中國以外第一個發現新冠肺炎病例的國家，睽違65天終於在13日再次迎來單日無新增確診、死亡病例的好消息。疫情管控中心的發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）表示，現階段仍需要持續做好洗手、保持社交距離等防疫措施，「我們所有人都可以放心，但不能自滿。」

泰國在13日的新冠肺炎確診病例維持在3017例，其中有56例死亡。自疫情爆發以來，泰國的經濟受到重創，泰國銀行公會（Thai Bankers' Association）就指出，泰國經濟將損失1.3兆泰銖（約新台幣1.2兆元），在所有產業中就屬觀光業的影響最為嚴重；泰國央行也指出，此次疫情恐讓2020年的經濟成長率下滑5.3％，是1998年亞洲金融危機以來最弱表現。

PM Prayut Chan-o-cha has thanked the Thai people for their collective efforts in making it possible for Thailand to achieve no new COVID-19 infections today.https://t.co/WDFV6GAz1C pic.twitter.com/JSW20Tvc8k — Thai PBS World (@ThaiPBSWorld) May 13, 2020

雖然泰國13日沒有新增確診病例，但在過去2周，包括曼谷和周邊的省分，還有泰國南部地區，都出現了大量的確診訂立，疫情仍不到可以鬆懈的情況。

泰國總理也出面回應，感謝泰國人民的集體努力，使今天不再有新冠肺炎的確診病例，也感謝各方向遭受經濟危機的人民捐款，接下來仍要做好防疫措施，不要降低對於疫情的警覺性。

根據《路透社》塔維辛強調，上次出現0確診的好消息已經是3月9日，隨著每日新增病例的趨勢減緩，已經在上週開始解禁部分限制，有關單位正在考慮下周重新開放大型購物中心，預計在15日會召開會議討論。

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