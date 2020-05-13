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北韓偵察總局局長換人當！他闖勞動黨核心圈悄接棒　官媒神秘噤聲

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▲▼ 北韓領導人金正恩主持第七屆黨中央軍事委員會第三次擴大會議。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透）

實習記者蔡政儒／編譯

南韓統一部13日發布2020年北韓人物名錄。令人關注的是，北韓軍事情報單位人民軍偵察總局（RGB）局長張吉成（Jang Kil-song）已於去年12月被撤換，由2017年晉升中將的林光日（Rim Kwang-il，音譯）接任。目前偵察總局局長撤換原因與細節仍未明朗，且林光日上任一事也還沒有在北韓官方媒體中曝光。

韓聯社報導，統一部13日發行《2020北韓主要人物資訊》及《2020北韓各機構人名錄》，可見北韓總參謀部旗下的偵察總局局長林光日、護衛司令官郭昌植（Kwak Chang-sik，音譯）、人民武力相金正寬、第一副總參謀長魏成日4人首度被列入軍方主要人物名單。

文中提及，林光日於1965年出生，在2016年1月獲任總參謀部第一副總參謀長兼作戰總局長，接著於2017年升為中將，並在去年12月舉辦的勞動黨全體會議中，升為勞動黨中央委員會委員。

此外，在這一波人事異動中，北韓當局也替換了護衛司令官，由同樣在去年升為勞動黨中央委員會委員的郭昌植取代尹正麟（Yun Jong-rin），負責最高領導人金正恩的維安工作。但據了解，郭昌植先前都還只是默默無名的角色，直到去年才首度出現在官媒報導之中。

事實上，南韓統一部每年都會針對北韓出版最新進度的人物資訊及機構人名錄，相關資料訊息來自北韓官媒報導及相關情報分析。

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