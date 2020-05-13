新冠疫情轉移醫療資源！　開發中國家5歲↓兒童死亡人數恐增45%

▲ 新冠疫情重創全球多國。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

根據今天公布的聯合國報告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，轉移了開發中國家稀缺的醫療資源，未來6個月內，5歲以下兒童罹患可預防疾病死亡的人數恐增加近45%。

法新社報導，「刺胳針全球衛生」（The Lancet Global Health）期刊刊載的研究報告指出，未來6個月內，非洲、亞洲和拉丁美洲貧窮國家的兒童死亡人數恐增加120萬。

未來6個月內，這118個國家的孕產婦死亡人數將從14萬4000人增加大約5萬6700人，增幅約40%。

這份研究根據電腦模型，估計家庭計畫、產前和產後護理、分娩、疫苗接種和預防及治療服務減少的影響，運算出可能增加的死亡人數。

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）說：「在最壞情況下，全球5歲以下兒童的死亡人數恐將是數十年來首度增加。」

「我們絕不能讓母親和兒童成為對抗病毒的犧牲者，也絕不能失去數十年來在減少可預防兒童和孕產婦死亡方面的進展。」

額外新增的兒童死亡案例中，絕大多數是因為營養不良，以及治療新生兒敗血症和肺炎的資源減少。

研究發現，孟加拉、巴西、剛果民主共和國、衣索比亞、印度、印尼、奈及利亞、巴基斯坦、烏干達和坦尚尼亞聯合共和國是兒童死亡數增加最多的10個國家。

聯合國兒童基金會說，大流行病的連鎖反應尤其令人震驚，其中包括數以千萬計兒童失去接受麻疹疫苗接種的機會，還有大約3.7億仰賴學校供餐的兒童，不得不尋找其他食物來源。

聯合國兒童基金會說，正在發起一項名為#Reimagine的新全球運動，以防止大流行病成為兒童的長期危機，並緊急呼籲各國政府、公眾、捐助者和民間企業組織響應。（譯者：劉文瑜／核稿：張曉雯）