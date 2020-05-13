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搶領土SOP規定不准開槍！中印互扔石頭「一夕和解」　專家指出奧秘

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▲▼印度坦克「阿瓊2型」（Arjun Mark 2）（圖／達志影像／美聯社）

▲印度坦克「阿瓊2型」（Arjun Mark 2）（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近日中印邊境十分不平靜，兩方軍隊5日、6日於拉達克班公湖（Pankong Lake）發生衝突，9日錫金邦東北部邊境高達4572公尺的納土拉山隘（Nathu La）上更爆出雙方人馬互擲石塊，該地與中國、尼泊爾、不丹接壤，至少10人掛彩。分析家指出，問題的根源就在於雙方未劃定明確的界線。

其實中印邊境每年都會發生類似的對峙事件，而在每次的衝突過後，雙方皆能透過現有的熱線、互動機制解決爭端。據俄媒《衛星通訊社》報導，復旦大學南亞研究中心主任張家棟就曾指出，其實問題的根源就在於雙方未劃定明確的界線。

張家棟表示，「每年中、印兩國間充斥著不少類似對峙事件，原因在於雙方的軍隊每逢巡邏季時都想著佔對方便宜、為自己組國占領更多領土，衝突不免產生。」

不過，多年以來的衝突，也讓中、印兩軍形成一套不成文的SOP。張家棟表示，在雙方對領土和主權「各自表述」的情況下，只能插旗聊表威風，絕不能開槍。

根據《外交家雜誌》報導，中國外交部發言人趙立堅就中印邊境紛爭輕描淡寫，「我國邊防隊旨在維護邊境地區和平，兩國就現有管道保持密切溝通」；而印度陸軍也發表聲明，「只要兩國不劃定邊界，那兩國間必然隨時發生短暫的衝突。」

《外交家雜誌》分析，其實近來中國藉由在東非小國吉布地建立軍事基地，來擴大控制印度洋，且時常干涉尼泊爾、不丹等鄰國，期間更透過「一帶一路」來加深與巴基斯坦的關係，這些舉動當然引起印度對中國的不信任。

►中印邊界「全武行」爆兩場　互丟石頭總計350軍人參戰…多人掛彩

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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