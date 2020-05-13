俄羅斯「連11天」單日確診破萬！　起火意外釀6死　全面停用國產呼吸器

▲俄羅斯規定搭乘大眾交通工具必須配戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯13日新增1萬28例確診，這也是該國連續第11天單日確診數破萬，總計確診數超過24萬人，成為全球確診數第二多的國家，僅次於美國。另外，俄羅斯醫療監管機構表示，因為2起呼吸器燃燒意外，該國已經暫停使用4月1日出產的俄製呼吸器。

根據《莫斯科時報》報導，俄羅斯13日新增1萬28例確診，讓該國新冠肺炎感染人數達到24萬2271例；新增96人死亡，總計死亡人數達2212人。這也讓俄羅斯成為全球確診數第二多的國家，僅次於美國的136萬餘例確診。

另外，俄羅斯日前也發生兩起呼吸器起火的意外，釀6人死亡，因此《路透社》消息指出，俄羅斯醫療監管機構證實，將暫停使用4月1日之後國產的呼吸器，並調查意外發生醫院的呼吸器安全性。

儘管俄羅斯疫情持續蔓延，但莫斯科政府仍決定照常放寬封鎖令，約有50萬名工人獲准復工，但在商店與大眾交通工具上仍須配戴口罩與手套。而一般民眾除了購物、工作或遛狗外，依舊不允許外出。

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