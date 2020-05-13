移居英國的大馬歌手獻唱　舉辦「社交距離街頭派對」

實習記者周茹焮／綜合報導

為了給長達7周的封鎖期帶來歡樂，一名移居英國的馬來西亞女歌手，在自家門前舉辦「社交距離街頭派對」，帶著筆電和喇叭獻唱90分鐘。同時，她也非常關心隔離中的年長者和弱勢族群，因此決定發起一項互助會，讓每個音樂家以自己的方式作出貢獻。

據《星報》報導，35歲的陳艾米（Amy Tan）表示，一開始只是錄制歌曲，發送到WhatsApp群組給各區的鄰居，「但是在復活節的某一天，想說與其發送錄制的歌曲，更想在家門前為鄰居唱幾首歌。」

不過，艾米萬萬沒想到會受到鄰居的青睞，許多人坐在路邊聽歌，影片上也可以看到，有些人還跟隨著音樂跳起舞。自從她在4月12日舉辦第一次的街頭派對後，許多人反應希望這活動可以進行下去，並且鄰居馬丁·巴雷特（Martin Barrett）表示，很開心可以看到鄰居都在屋外，「我一生都在英格蘭度過，我可以告訴你，這裡發生來非常非常特別的事」，因此她每個星期日下午，都會固定獻唱。

同時，牧師的艾米表示，在隔離期間，擔心老人和弱勢群體的身心健康，並想為他們做些事情，「我決定發起一項新冠病毒的互助會，讓音樂家都能做出實際的貢獻。」

來自馬來西亞的艾米，早在3年前與家人移居至英國，在那之前，曾擔任商務活動及婚禮歌手。據了解，因應新冠病毒，她除了為鄰居開唱外，目前也在籌備一個大規模的網路項目，將聚集150名歌手及音樂家合作，名為「The Malaysia Blessing」的作品，計劃於17日在Youtube上發布。