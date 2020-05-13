26歲狠媽刺殺3歲兒…放任「屍體在家腐爛」！親戚上門拜訪崩潰

▲美國底特律一名3歲男童疑似被親生母親刺殺身亡。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

美國底特律發生一起可怕案件，3歲小男孩錫安（Zion Reid）於6日被親戚發現陳屍家中，遺體已經開始腐爛，經法醫判定，死於多處刺傷以及鈍器造成的創傷。警方展開追查，幾小時後在一間旅館中逮捕嫌犯，也就是男童的26歲親生母親阿蒂亞（Atiya Nina Muhammed）。

Monster mom ‘stabs son, 3, to death and leaves his rotting body for devastated relatives to find’

https://t.co/Hkl8B65uW4 — The US Sun (@TheSunUS) May 12, 2020

綜合《底特律自由新聞》、《Mi 頭條》與《太陽報》，親戚多天沒有聽見這一對母子的音訊，非常擔心，因此決定上門查看，未料在底特律郊區的住家中發現錫安的遺體。印克斯特（Inkster）警方接獲通報，下午2時44分左右抵達現場，他們表示，男童遺體「正處於腐爛狀態」，經韋恩郡法醫研判死於身上多處刀傷以及鈍器造成的創傷。

警方立刻展開調查，並與底特律逃犯拘押小組（DFAT）合作，幾小時以後就在另一座城市的旅館中逮捕阿蒂亞。據了解，警方目前仍未透露女子的犯案動機。

根據韋恩郡（Wayne County）檢察官辦公室，阿蒂亞8日被指控一級預謀殺人、重罪謀殺、一級虐待兒童等罪名，每一項指控定罪以後，最高都有可能判處終身監禁。嫌犯目前被拘留在韋恩郡監獄，等待法院程序。

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