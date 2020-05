26歲狠媽刺殺3歲兒…放任「屍體在家腐爛」！親戚上門拜訪崩潰

▲美國底特律一名3歲男童疑似被親生母親刺殺身亡。(示意圖/免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

美國底特律發生一起可怕案件,3歲小男孩錫安(Zion Reid)於6日被親戚發現陳屍家中,遺體已經開始腐爛,經法醫判定,死於多處刺傷以及鈍器造成的創傷。警方展開追查,幾小時後在一間旅館中逮捕嫌犯,也就是男童的26歲親生母親阿蒂亞(Atiya Nina Muhammed)。

