拍照忘關閃光燈！女嬰右眼驚見「詭異白點」　送醫一查竟是癌症…眼球慘摘除

記者黃心瑀／綜合報導

英國一對父母先前將僅有5個月大的女嬰黛拉（Dela）餵飽之後，決定拍一張甜蜜的全家福，但在設定時忘記將閃光燈關上，拍完照片後卻意外的發現，原本就有斜眼的黛拉右邊的眼球出現「異常白點」，最後竟被診斷出患有視網膜母細胞瘤（Retinoblastoma），必須得將眼睛給摘除。

綜合外媒報導，26歲的謝爾比（Shelby Simkins）和瑞安（Ryan Denham）先前一直知道5個月大女兒黛拉右邊眼睛有點斜眼，但認為沒有甚麼不妥，就在一天兩人將小孩餵飽之後，打算拍一張甜蜜的全家福，但設定時忘記將閃光燈關上，照片就在強光一閃而過之下拍完了。

沒想到謝爾比和瑞安在看照片時，卻發現黛拉的右眼在閃光的照射下，出現了奇怪的白點，在找尋許多相關資料後，決定帶著小孩去看醫生做更精密的檢查。眼科醫生在進行檢查時，發現黛拉無法用右眼專注於任何事情，也不喜歡燈光，隨後被診斷出罹患一種由基因缺陷所引起的視網膜癌–視網膜母細胞瘤。

一周後黛拉被送往倫敦皇家醫院治療，並被評估出眼睛裡的腫瘤非常大，同時也意味著醫生可以拯救她眼睛的機會非常小。謝爾比說，他知道必須將黛拉的眼球移除才能阻止癌症的擴散，而他們也希望癌症可以消失，這是一個很大的決定，但這樣做才是為小孩好。

2019年10月30日，黛拉進行了2小時的手術後，被裝上了義眼，儘管如此她的父母卻很開心，因為驗血結果顯示癌症並未擴散到其他地方；裝上永久義眼的黛拉現在每周要把眼睛拿出來一次，用肥皂跟水進行清洗，然後再重新裝回。