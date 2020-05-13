逛超市不戴口罩...2惡男和4保全打起混戰　當場扭斷保全手臂！

▲男子不想戴口罩竟然扭斷保全手臂。（圖／翻攝自YouTube／Los Angeles Police Department）

記者李振慧／綜合報導

美國加州洛杉磯2名男子近來逛賣場時，由於不願意遵守當局規定戴上口罩，竟然和前來勸導的4名保全打了起來，還扭斷其中一名保全的手臂，2人因為涉嫌毆打罪被捕，受傷的保全則被送往醫院進行治療。

事件本月1日發生在凡奈斯(Van Nuys)的Target超市，由於新冠肺炎疫情仍持續在美肆虐，許多店家都會要求民眾入內時戴口罩，然而31歲男子菲利浦(Phillip Hamilton)與29歲弟弟保羅(Paul Hamilton)入店時卻拒絕遵守，而被保全給請出店內，沒想到他們不但不配合還出手攻擊。

洛杉磯警方11日公布監視計畫面表示，「當2人被保全給護送至門口時，其中1人態度突然變得十分挑釁，轉身毆打其中一名保全」，其他保全見狀立即加入戰局，事件突然演變成多人群架，幸好肇事的2人很快便被制伏。

手被扭斷的保全後來已被送到醫院進行醫治，而菲利浦與保羅則立即被警方逮捕，面臨毆打罪等指控，保釋金為每人美元5萬元（約台幣149萬元），暫時無法得知他們是否有聘請律師。店家則發文感謝當地警方幫助，並會全力配合調查。

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