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新加坡破2.4萬例…東南亞最多　防疫官員：2萬移工月底康復「準備復工」

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▲▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

▲新加坡新冠肺炎確診病例累計達到2萬4671例，其中絕大多數是移工。（圖／路透社）

文／中央社新加坡13日綜合外電報導

新冠肺炎肆虐全球，新加坡累計確診人數破2.4萬，其中絕大多數是移工。新加坡國家發展部長黃循財表示，5月底前，約有2萬名移工可康復出院。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情肆虐全球，新加坡因爆發大規模移工群聚感染，確診人數激增，累計確診人數達2萬4671人，絕大多數是住在外勞宿舍的移工。星國累計確診病例居東南亞之冠，目前有21人病故。

▲▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

▲新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

《海峽時報》（The Straits Times）報導，新加坡跨部會抗疫工作小組領導人之一、國家發展部長黃循財昨天在一場視訊記者會上表示，在5月底之前，約有2萬名移工可康復出院，到了下個月，康復人數將更多，準備好要復工。

他說，為確保移工重返工作崗位前，已完全康復，新加坡政府將採取包括血清學檢測在內的檢驗策略。血清學檢測結果呈陽性反應即表示，受檢移工有2019冠狀病毒疾病病史，且應已康復，「經過隔離一段時間後，我們可認定他們已康復」。

血清學檢測用以偵測體內是否有抗體的存在；抗體是個人曾被感染的證據，若個人體內有抗體，也可能表示對病毒免疫。新加坡政府將在感染率較高的宿舍進行這類檢測。

▲新加坡國家發展部長黃循財（Lawrence Wong）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡國家發展部長黃循財（Lawrence Wong）。（圖／達志影像／美聯社）

黃循財指出，血清學檢測呈陰性反應的移工，以及住在其他宿舍的移工，將接受聚合酶連鎖反應（PCR）檢測，以確定是否感染。當局目前每天在外勞宿舍約進行3000件檢測，未來幾周將持續擴大檢測量。他說，目標是檢測所有住在宿舍的移工。

黃循財表示，移工感染問題正在改善中。至於每天仍有大量新增的確診人數，他解釋，這是因為政府仍持續主動進行檢測，檢測對象包括無症狀及狀況良好的移工。

他指出，透過PCR檢測及血清學檢測，可建立有系統且完善的過程，在移工重返工作崗位前，確認他們的健康狀況。即使在復工後，政府也會持續定期對他們進行檢測，避免發生新一波感染。

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