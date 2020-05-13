N號房性虐始祖身分曝！厚框眼鏡+謎謎眼比熊還壯...夢想當建築工人

▲文炯旭GodGod畢業照遭網友曝光。（圖／翻攝自Telegram주홍글씨）

記者羅翊宬／編譯

南韓警方今（13）日下午召開審議委員會，經過3名警官、律師、大學教授等內部人士討論後，決定18日送交檢方時正式對外公開Telegram N號房創始人「GodGod」的姓名、長相、年齡等資訊，GodGod屆時依規定不得以口罩、帽子遮掩臉部。

GodGod本名文炯旭（문형욱，音譯），生於1995年，畢業於京畿道始興市的論谷中學、銀杏高中，目前在韓京大學建築學系就讀4年級（第14屆），夢想從事建築相關行業；而他國小、國中、高中的畢業照也陸續被網友們挖出，從小到大皆配戴厚重的黑框眼鏡，雙眼狹小細長、瀏海長到能遮眼，除臉型和五官呆滯、老實，體型也顯得比同儕巨碩。

▲文炯旭GodGod畢業照遭網友們曝光（圖／翻攝自Telegram주홍글씨）

▲文炯旭GodGod畢業照遭網友們曝光（圖／翻攝自Telegram주홍글씨）

文炯旭在軟體Telegram上創建N號房，除了教唆性侵外，更誘拐、脅迫被害女性拍下性剝削影片，並將影片分享至其成立的N號房，其中包括10名未成年的女童、青少女受害，11日遭警方以違反兒童青少年性保護法、兒童福祉法、刑法威脅等罪嫌逮捕。

審議會表示，其實先前曾考慮到公開嫌疑犯身份可能會造成其家屬、親友們2次傷害，但考量到嫌疑犯視多數不特定被害女性為性奴隸，且惡意製作、對外散播性剝削影片，加上還有十多名未成年女童、少女受害，為了保障國民知的權力、並阻止同類型犯罪再度發生，因此決定同意公開文炯旭的個人資訊。

慶北警察廳表示，預計14日對外召開記者會發表文炯旭的搜索結果。

▲南韓N號房暱名GODGOD的24歲主嫌文炯旭終於落網。（圖／達志影像）

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