墨西哥外交部長發言人染新冠！　發推文證實：在家遠距上班

▲墨西哥外交部長厄伯拉特發言人阿爾瓦雷斯（Roberto Velasco Álvarez） 。（圖／翻攝自臉書@roberto.velascoa）

記者詹雅婷／綜合外電報導

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）發言人阿爾瓦雷斯（Roberto Velasco Álvarez）12日當地晚間透過推特證實，他的新冠病毒檢測結果呈現陽性，未來將在家遠距上班。

Informo que hoy resulté positivo por Covid-19. Permaneceré en casa, coordinando a distancia las labores a mi cargo. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) May 13, 2020

衛生部12日證實，境內再添1997人染疫，單日增加353人死亡，是自疫情爆發以來，死亡人數最多的一天；截至目前，墨西哥已出現3萬8324例確診，3926人病逝。但外界認為，墨西哥並沒有執行大範圍新冠病毒檢測，因此官方數字很有可能已被大大低估。

回顧過去2周，墨西哥境內確診數字急遽上升，但墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）12日表示，以往的日常生活將不復見，因為受到疫情影響，現實生活出現改變，但「我們將在明天（13日）制定恢復新常態的計畫。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

