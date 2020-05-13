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馬來西亞放寬行管轎車限載3人　東馬豐收期間獲准群聚

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▲馬來西亞進入第2階段行管。（資料圖／路透）

▲馬來西亞進入第2階段行管。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

馬來西亞今（13）日已進入放寬行管的第2階段，根據最新公告，轎車不能載超過3人，且乘客必須是同住的人，至於計程車則是不能載超過2名乘客；同時，獲准出席葬禮的民眾，出席人數則是不能超過20人。在第2階段的行管有特別提及砂拉越民眾的行動情況，並且強調民眾不能在沒有警方的同意下擅自跨縣。

第2階段的有條件行管令將會延續至6月9日，往返馬來西亞半島及沙巴或砂拉越的航空，每趟乘客量不能超過一半或最高66.6%，然而，放寬行管前則是每趟只能載原有乘客量的一半。

根據馬來西亞衛生部表示，任何轎車包含司機就只能有4人；而出租車、計程車、機場專車、豪華計程車或代僱駕駛服務，每趟載客都不能載超過2名乘客。

在行管期間，民眾仍禁止參與群聚或遊行等大型聚會，無論是基於任何目的；不過，民眾可以在開齋節、東馬砂拉越和沙巴豐收期間聚集，但必須根據衛生總監的指示進行。

在馬來西亞行管非常時期，仍有10項禁止活動，像是娛樂休閒場所、宗教慶典及藝術活動、商業活動、在員工宿舍及住宿的活動、服飾店試穿衣服、試用化妝品試用裝、理髮及美容院服務、任何拍攝活動、涉及在公共場所銷售性質的金融與銀行服務。

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