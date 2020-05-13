華盛頓大學模型預測：到8月美國新冠死者將達14.7萬人

▲據模型預測，到今年8月時，新冠死亡病例接近目前數字的翻倍，達14.7萬例。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

CNN報導，白宮多次引用的華盛頓大學預測模型最新預測資料顯示：到今年8月4日，美國的新冠肺炎死亡病例將達到14.7萬例。 約翰霍普金斯大學資料顯示，截至台灣時間5月13日上午11點，美國新冠肺炎死亡病例已達8萬2356例。

就在剛剛結束的周末，華盛頓大學該模型預測的死亡人數還是13.7萬。 但該大學的「醫學院健康指標與評估研究所」(IHME)所長默里博士表示， 預測死亡數上升是因為「許多州的死亡病例數正在爆炸性的增加」。

根據該模型預測，相較於上周日的預測資料，紐約州將增加2450個死亡病例，麻州 增加2000例，賓夕法尼亞州增加1700例，其他州死亡病例也大幅增加。

華盛頓大學的預測模型最初預測：到8月初美國的死亡病例將達到8.2萬人，後來 又修正為6.5萬人。然而，截至當地時間5月11日，美國死亡人數已超過8萬人。IHME在一份報告中指出，最新預測資料上升的主要影響因素是檢測上的變化，以及部分地區放鬆社交距離管控。

英國《衛報》指出，上述最新的預測資料某種程度上符合公衛專家的警告。美國防疫權威佛奇周二( 12日)在參議院聽證會上提出警告，時機未成熟時放鬆管控，可能會導致疫情再次暴發。