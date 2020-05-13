央行數位貨幣上路未有明確時間表　總裁楊金龍：必要性不強

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

立法院財政委員會今（13）日視察財金資訊公司，立委賴士葆針對台灣電子支付與數位貨幣發展進行詢問，央行總裁楊金龍則指出，央行數位貨幣有持續在發展試驗，但仍未有具體時間表。

賴士葆指出，今天考察主要是關心財金公司在資安維護的做法，財金公司屬重大清算中心，裡面的防火牆好不好也是資安重點，而經過實地考察運作，每天進來敲門的駭客有1000筆左右，而財金公司有四層防火牆，對於這一部分做的還算完整、績效是肯定的。

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另外一部分則是數位貨幣發展，賴士葆指出，現在數位貨幣全球化情況之下，中國大陸很積極發展數位貨幣，央行總裁楊金龍也在報告中講得很清楚，台灣印鈔票、運輸成本沒那麼高，因此相對必要性沒有那麼強；不過因為是世界潮流，央行有在財金公司之下成立一個研究小組，專門研究數位貨幣，但沒有提供時間表，只表示「隨時在準備」。

▲ 立委賴士葆。（圖／記者李瑞瑾攝）

楊金龍表示，大陸、瑞典等國家發展數位貨幣有他們的背景、理由，與台灣的情況不一樣。台灣電子支付、卡片支付都很方便，現金佔GDP的比重也沒有下降，央行在數位貨幣的試驗也是一直往前的，與其他國家央行進度差不多。

楊金龍表示，現在還是要強化電子支付，包含電子機構、銀行的金融卡綁定手機等，這些支付方式慢慢有在增長，金融卡、現金ATM也很多，都非常方便，至於中央銀行的數位貨幣還是在實驗當中，目前為止沒有預計什麼時候要推出。