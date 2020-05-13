英國延長「強制休假」4個月　雇主需支付員工部分工資

▲英國宣布「強制休假」計畫4個月。圖為冷清的希斯洛機場一景。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)周二(12日)表示，因新冠肺炎疫情而實施的雇員「強制休假」計畫將延長至今年10月。 蘇納克說，公司雇員因疫情被迫停工休假，政府仍將支付他每月80%的工資，最高不超過2500英鎊。

但從8月開始，雇主也將開始為雇員支付因疫情而「強制休假」的部分工資。 據瞭解，目前英國大約有750萬工人及公司雇員處於「強制休假」狀態，約佔全國總勞動力四分之一。