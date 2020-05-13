Wedbush上調蘋果目標價至350美元　但預估iPhone 12延至11~12月推出！

▲蘋果零售門市的重啟及供應鏈的正常化皆是蘋果在後疫情時期復甦奠定基礎的跡象。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）周二（12日）發布報告，鑒於蘋果的服務業務表現強勁，加上看好蘋果今年秋季發表的iPhone 12系列機款將「為蘋果的復甦鋪路」，艾夫斯重申蘋果「優於大盤」的股票評級，並將蘋果目標價從335美元上調至350美元。

艾夫斯在報告中指出，他認為經濟還將有一段「更黑暗的日子」，但客戶應將近期的不確定性作為「購入股票的機會」。受到新冠肺炎影響，蘋果此前一度關閉全球零售門市，但該公司的服務業務仍相當「穩健」，預計到了2021年該項目收入將超過600億美元，而蘋果新機的需求預計也將推動該公司持續前進。

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蘋果零售門市的重啟及供應鏈的正常化皆是蘋果在後疫情時期復甦奠定基礎的跡象。「我們相信，從需求及供應鏈的角度來看，蘋果即將進到『暴風之眼』（eye of the storm）中」艾夫斯補充道，他與他的團隊看到消費者被壓抑的需求，蘋果9.25億iPhone用戶群中，約有3.5億正處於「升級窗口」，對下個升級週期來說是個好兆頭。

值得一提的是，艾夫斯預計5G iPhone不會於今年秋季亮相。Wedbush當前預估，iPhone 12系列產品將在假日季（Holiday Season）前的11至12月推出。