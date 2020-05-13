韓國高三學生曾前往梨泰院夜店　疫情可能進一步擴大

▲爆發新冠疫情群聚感染的梨泰院夜店King Club。（圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

自從韓國首爾梨泰院夜店爆新冠疫情群聚性感染後，相關新冠確診病例已達119人。最新發現，一名高三學生也曾前往梨泰院該家夜店，可能使疫情進一步擴散。

韓國JTBC5電視台周三(13日)報導，首爾教育廳表示，首爾某高中一名高三年級學生在放假期間曾前往該家爆發群聚感染的梨泰夜店。之後兩次到校上課。所幸的是，目前該名學生生的新冠病毒檢測結果為陰性，目前仍在隔離中。首爾市教育廳已開始全面調查是否有其他高中生也曾到過該家夜店。

另一方面，還有一名00後出生的年輕人在跟梨泰院夜店確診者密切接觸後，被確診感染新冠病毒。 該名年輕人曾在同一地點、同一時段前往其他確診患者到過的一家「投幣式KTV」，之後出現發熱症狀。他在確診前還曾到訪閱覽室和網咖等場所。 JTBCS指出，這有可能增加傳播範圍。

5月1日，一名男子從當天深夜到次日淩晨，一口氣逛了梨泰院5家夜店，返回家中後出現發燒與腹瀉等症狀，6日確診感染新冠病毒。韓國防疫部門估計，這名男子去過的5家夜店當天總共接待過2000多名客人。

截至本周三上午10點，首爾地區因梨泰院夜店群聚感染事件，導致新冠確診人數累積到119人。截至13日0時，韓國累計報告新冠肺炎確診病例10926例，當中259人死亡。