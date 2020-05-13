中國千人計畫美教授「隱匿與北京關係」　揪出他扯謊申請NASA經費

▲美教授申請NASA研究項目經費，卻未誠實說明自己與中方的關係。（示意圖／達志影像）

記者丁維瑀／綜合報導

美國司法部宣布，聯邦調查局（FBI）8日逮捕了阿肯色大學（University of Arkansas）教授洪思忠（Simon Saw-Teong Ang），此人涉嫌在申請美國國家航空暨太空總署（NASA）研究項目經費時，未能誠實說明自己與中國的關係。

綜合CNN、《紐約時報中文網》報導，洪思忠於8日被逮捕，並於11日遭指控涉及電信詐欺。根據法庭文件，他曾在中國企業任職，也從「千人計畫」獲得資助，他還警告過一名人士，切勿透露他與該項目的關係。千人計畫由中國官方制定與實施，旨在引進海外人才回到中國創新產業，帶來關鍵技術。

63歲的洪思忠來自阿肯色州第三大城市費耶特維爾（Fayetteville）。美國當局聲稱，該名男子1988年開始在阿肯色大學擔任電子工程教授與研究員，他曾在中國大學與企業任職，卻未能誠實通報，欺騙NASA與美國大學，違反利益衝突政策。

Simon Saw-Teong Ang, 63, was arrested by FBI agents and charged with wire fraud, according to a criminal complaint and affidavit obtained by @CNN https://t.co/NbaVC8egTG — CNN Philippines (@cnnphilippines) May 13, 2020

根據宣誓書內容，洪思忠做出虛假陳述，沒有通報他的外聘工作，使得他得以保住美國的工作並獲得研究資金；作為研究的一部分，他還從包含NASA的聯邦機構拿到數個合約與獎學金，這實際上已違反美國政府的規定。

阿肯色大學發言人湯馬士（John Thomas）透過聲明回應，洪思忠已被停職，無法拿到薪水，校方則正積極配合調查。

聯邦調查局文件寫道，事情之所以曝光，源自一個放在圖書館失物招領處的硬碟，當時一名大學員工想找出主人是誰，結果進而發現洪思忠與一名西安電子科技大學研究員的來往，硬碟接著交給聯邦調查局處理。

2018年9月的電郵內容可見，洪思忠寫下考量到當時的政治局勢，事情對他來說變得複雜，「有關美國如何對待千人計畫的學者，你可以在中國網站上搜尋」、「這裡不多人知道我是其中一員，但如果此事洩漏出去，我在這邊的工作將陷入嚴重麻煩。」

根據聯邦調查局說法，與「千人計畫」有關的人員，都在中國境外的高級研究領域工作或讀書。調查人員認為，雖然這些人不是傳統的間諜，仍在收集中國當局要求的研究資訊。

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