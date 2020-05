中國千人計畫美教授「隱匿與北京關係」　揪出他扯謊申請NASA經費

▲美教授申請NASA研究項目經費,卻未誠實說明自己與中方的關係。(示意圖/達志影像)

記者丁維瑀/綜合報導

美國司法部宣布,聯邦調查局(FBI)8日逮捕了阿肯色大學(University of Arkansas)教授洪思忠(Simon Saw-Teong Ang),此人涉嫌在申請美國國家航空暨太空總署(NASA)研究項目經費時,未能誠實說明自己與中國的關係。

綜合CNN、《紐約時報中文網》報導,洪思忠於8日被逮捕,並於11日遭指控涉及電信詐欺。根據法庭文件,他曾在中國企業任職,也從「千人計畫」獲得資助,他還警告過一名人士,切勿透露他與該項目的關係。千人計畫由中國官方制定與實施,旨在引進海外人才回到中國創新產業,帶來關鍵技術。

63歲的洪思忠來自阿肯色州第三大城市費耶特維爾(Fayetteville)。美國當局聲稱,該名男子1988年開始在阿肯色大學擔任電子工程教授與研究員,他曾在中國大學與企業任職,卻未能誠實通報,欺騙NASA與美國大學,違反利益衝突政策。

