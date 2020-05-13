　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟。（圖／翻攝自推特「Max Well」）

▲Mano、Sione、Stephen、Kolo、David，還有Luke，被船長彼得（Peter Warner）救起；彼得後來聘雇他們6人當漁船船員。（圖／翻攝自推特「Max Well」）

記者張靖榕／綜合外電報導

小說家威廉高汀1954年出版的《蒼蠅王》，講述一群少年流落荒島，發展出成年人性黑暗面的故事；然而1960年代確實發生了6名少年遭遇暴風雨，在海上漂流8天，登上太平洋島嶼阿塔島（`Ata）度過15個月，最終被臨時起意改道的船長彼得發現。

根據英國《衛報》報導，荷蘭歷史學家、小說家拉特格布雷曼（Rutger C. Bregman）讀完蒼蠅王後，一直想找出確切的證據，證明現實世界中的青少年，在遭遇相同情況時，會發展出威廉高汀所描述的殘忍個性，像是變得野蠻暴力，甚至動手殺人的小型社會。

過去20年，拉特格布雷曼翻遍所有心理學研究，雖然結果較威廉高汀描述的更正向，卻沒有實際案例可供對比。直到今年5月，他揭露一件被人遺忘的真實事件，他發現了一篇1977年澳洲的報導；太平洋島國東加（Tonga）的6個孩子在漁船上遭遇暴風雨，最後流落到荒島上，15個月後才被發現，6人全部倖存。

▲▼阿塔島（`Ata）。（圖／翻攝自Google Map）

▲阿塔島（`Ata）到澳洲布里斯本，搭機要轉機2次，耗時1天又17小時。（圖／翻攝自Google Map）

很快特格布雷曼發現該篇報導其實是誤植，時間確切發生點在1960年代；1966年冬天，熱愛航海的澳洲船長彼得聽到大海召喚，從塔斯馬尼亞開著漁船往東航行，回程時他隨興更改航道，發現了東加的阿塔島（`Ata）。

這座荒島在19世紀中葉還住著原住民，但有天一艘奴隸船出現在海平面上，所有島民就被帶走了，從此阿塔成了荒島。一個世紀過後，當彼得察覺異狀拿出他的雙筒望遠鏡後，發現島嶼懸崖邊竟然有燃燒的樹枝，而熱帶島嶼很難有因樹草過乾而自燃的情況，隨後他就看見一個長髮及肩的裸體男孩衝出，從懸崖邊一躍進入海裡，後面跟著的是其他男孩，所有人發自肺腑吶喊。

領頭的男孩很快就游到彼得的船邊，用完美的英語向他自我介紹，「我的名字叫史蒂芬，我們有6個人，我們想我們已經在這裡待了15個月。」也就是從1965年6月起，蒼蠅王初出版後的11年，他們就失蹤了。

男孩們上船後告訴彼得，他們是努瓜婁發（Nuku‘alofa，東加首都）寄宿學校的學生。彼得用對講機聯絡上努瓜婁發的人，把事情告訴他們，對方要他稍等，一會後再接上時對方情緒激動，「你找到他們了！我們都已經把這些男孩列入死亡名單，喪禮也辦了，如果真的是他們，這就是奇蹟！」

特格布雷曼循著報導資料找到這些人時，他們已經垂垂老矣，船長甚至高齡90，但男孩們當年最小不過13歲，最大的也才16歲。70歲的馬諾（Mano）告訴歷史學家，當年15歲的他和 Sione、Stephen、Kolo、David還有Luke，一天實在是因為太無聊，決定策畫逃學到500英哩外的斐濟，甚至是紐西蘭都好。

他們只張羅了兩串香蕉、幾顆椰子和燃氣爐，羅盤地圖卻連想都沒想過要帶，就偷了漁民的船出海去。途中海天一線，水面上吹來徐徐海風，男孩們睡著了，渾然不知自己正航向遠方的暴風雨。

幾個小時後他們醒來，發現身處在暴風雨中，船舵也已經受到損壞，接著一行人海上漂流了八天，早已偏離航道，最終在巨石遍布的島嶼上岸。在這漫長的15個月裡，他們靠雙手打造了一個小型公社，農園、木製集水器、器材磅數不明的露天健身房、羽球場和雞舍等。正如彼得所見，他們在岸邊升起篝火，每日添進樹枝，保持終年不滅，當作一個求救信號。

ET快訊
快訊／連續6天零確診！本土無病例31天
林佳龍來了！520後啟動防疫旅遊　指揮中心說明
肥美泰國蝦超出手掌！她一脫殼「慘變3cm蝦米」萬人笑暈喊扯
1步驟解決「臉書粉絲專頁」故障！貼心功能還能減緩眼睛疲勞
王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
臉書粉絲專頁、社團故障！網哀號打不開..緊急修復中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華盛頓大學模型預測：到8月美國新冠死者將達14.7萬人

國際網紅主動拍台灣抗疫片　讚「捐千萬口罩的國家」觀看破1800萬

英國延長「強制休假」4個月　雇主需支付員工部分工資

梨泰院夜店群聚感染119人確診　首爾新冠疫情大反撲！

日本明宣布緊急事態解禁「至少34縣適用」　京都福岡有望先跟進！

蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟

楊安澤自費1790萬…兌現政見！　紐約20人連續5年每月可獲1.5萬

超莫名！他悠閒躺在沙灘上曬太陽　下秒遭女警開車輾過下半身

梨泰院夜店飆至119例！補習班男師傳染8人　確診學生「曾和千人禮拜」

驚！他家天花板整天聽到「嗡嗡」聲...一打開竟藏「10萬隻蜜蜂」

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

華盛頓大學模型預測：到8月美國新冠死者將達14.7萬人

國際網紅主動拍台灣抗疫片　讚「捐千萬口罩的國家」觀看破1800萬

英國延長「強制休假」4個月　雇主需支付員工部分工資

梨泰院夜店群聚感染119人確診　首爾新冠疫情大反撲！

日本明宣布緊急事態解禁「至少34縣適用」　京都福岡有望先跟進！

蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟

楊安澤自費1790萬…兌現政見！　紐約20人連續5年每月可獲1.5萬

超莫名！他悠閒躺在沙灘上曬太陽　下秒遭女警開車輾過下半身

梨泰院夜店飆至119例！補習班男師傳染8人　確診學生「曾和千人禮拜」

驚！他家天花板整天聽到「嗡嗡」聲...一打開竟藏「10萬隻蜜蜂」

日本體壇第一例！　28歲相撲力士感染新冠肺炎逝世

卓榮泰談「特赦阿扁」：取得社會共識才會有進一步動作

「萬元之亂」自亂陣腳　高思博：受薪族應減免稅捐紓困有感

NBA球員工會發問卷普查「復賽意願」　某球員估7成支持重啟本季

新冠肺炎累計375人解隔離　印度包機1人「呼吸道症狀」送醫

新車開不到600公里方向盤就噴飛　特斯拉：對不起，我們忘記鎖螺絲

快訊／連續6天零確診！本土無病例31天

運動中心疑遭駭個資全洩光　新北市府已報案：緊急關閉線上系統

華盛頓大學模型預測：到8月美國新冠死者將達14.7萬人

東奧首批台將／桌球男團士氣高　閉門訓練對林昀儒幫助最大

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

國際熱門新聞

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

荷蘭衝浪好手遇「泡沫化海水」5溺斃

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

全球29萬死！佛奇警告：美國疫情失控

白宮官員戴口罩　臉上全是「MIT」

日本人最愛台灣什麼？冠軍曝光網傻眼

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

印尼名譽殺人案　2兄長謀殺親妹

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

英鐵路員工遭吐口水染疫亡！男乘客「惡意攻擊」致命

道瓊重跌457點！　市場憂重啟經濟成效差

女主播「太大」屢遭投訴　辭職後換跑道

更多熱門

相關新聞

陸證實：暫停4澳洲牛肉商進口資格

陸證實：暫停4澳洲牛肉商進口資格

澳洲媒體近日報導，澳洲多家肉商的牛肉產品被中國大陸禁止進口，疑與澳洲政府日前主張向大陸調查新冠肺炎源頭有關。對此，大陸外交部發言人趙立堅12日表示，確實有4家澳洲企業的肉類產品被暫停進口，主要與檢驗檢疫要求有關，已經通報澳方，要求全面徹底調查原因並整改。

紐奧隔離圈考慮納入「防疫有成」的台灣！外交部密切關注

紐奧隔離圈考慮納入「防疫有成」的台灣！外交部密切關注

2次檢測都是陰性　康復男突然身亡　

2次檢測都是陰性　康復男突然身亡　

零號病人從實驗室走出…澳專家曝「病毒序列可能疑點」

零號病人從實驗室走出…澳專家曝「病毒序列可能疑點」

澳媒：中國開出第一槍　揚言課徵澳洲大麥關稅

澳媒：中國開出第一槍　揚言課徵澳洲大麥關稅

關鍵字：

蒼蠅王澳洲東加阿塔島`Ata

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面