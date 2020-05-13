　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

曾銘宗點名內閣「GDP保一有沒有信心?」 財經首長這樣說

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢財經首長對今年經濟成長率「保一有沒有信心」？包括經濟部長沈榮津、主計長朱澤民、國發會主委陳美伶一致表示有信心GDP能保1。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢財經首長對今年經濟成長率「保一有沒有信心」？包括經濟部長沈榮津(圖中)、主計長朱澤民(左1)、國發會主委陳美伶一致表示有信心GDP能保1。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

五二○後人事布局，財經內閣三長傳將留任，國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢財經首長是否接到「留任電話」？對今年經濟成長率「保一有沒有信心」？包括經濟部長沈榮津、主計長朱澤民等都舉起手，表達振興經濟的決心。

立法院經濟委員會今天針對前瞻建設預算召開經濟、財政等聯席會議，經濟部長沈榮津、主計長朱澤民、內政部長徐國勇、國發會主委陳美伶、交通部長林佳龍、科技部長陳良基等列席報告並備詢，有關五二○內閣人事仍是外界關注焦點。

請繼續往下閱讀...

▲國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢六位內閣首長，不確定自己能否留任者請舉手，只有主計長朱澤民(左1)沒舉手。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢六位內閣首長，不確定自己能否留任者請舉手，只有主計長朱澤民(左1)沒舉手。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委曾銘宗於質詢時率先點名六位內閣首長上台，表示他雖是在野黨立委，不過對於六位首長於任內表現予以「肯定」，也對六位首長續任表達肯定立場，接著詢問六位首長有沒有接到留任電話？

不過，六位首長突然接到委員質詢，第一次無人舉手。曾銘宗後來改問「目前不確定自己能不能留任的請舉手？」經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍則先後舉手，後來內政部長徐國勇、國發會主委陳美伶等也舉手，唯有朱澤民沒有舉手，隨後解釋自己因沒有接到徵詢，「自己說要不要留任，覺得有點怪怪的。」

另外，台灣經濟於疫後面臨重大挑戰，多數研究機構認為台灣今年的經濟成長率保二無望，曾銘宗詢問財經內閣首長，對於今年國內經濟成長率保一有沒有信心，沈榮津、陳美伶等都舉起手來，展現振興經濟決心。

ET快訊
王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
臉書粉絲專頁、社團故障！網哀號打不開..緊急修復中
曾激吻三上悠亞！男偶像養後宮「一晚約幾十個妹」：防疫期間更要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

520後續任？升副院長？　經長沈榮津微笑回應「每天繼續以超高工時工作」

沈榮津指酷碰券改稱振興券「卡速西」　強調一定好領、好用　

友訊經營權之爭大打法律戰　經濟部：關鍵資料待補件

海事尖兵月薪15萬！長榮海運專班今開放報名「來存第一桶金」

外送國家隊再添八家新盟友！經濟部：foodpanda正在補件中

新冠疫情延燒「船員發燒沒半片口罩？」陽明海運回應了

口罩國家隊本周拚1800萬片大關！經濟部：就像零確診的感動「+0奇蹟」

YouTuber滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光、網驚：「專業背景超狂！」

影／救命錢來了！製造業及技術服務業紓困核撥28億元「5.1萬人有感受惠」

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

台股收復10900點關卡！　由黑翻紅收漲58點

央行數位貨幣上路未有明確時間表　總裁楊金龍：必要性不強

Wedbush上調蘋果目標價至350美元　但預估iPhone 12延至11~12月推出！

國發會「跟不上腳步」、主委換人？陳美伶：沒有被告知

曾銘宗點名內閣「GDP保一有沒有信心？」 財經首長這樣說

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

永豐金股利縮水　董座卸任前致歉「冬天不知有多長、多冷」！　

卸下永豐金董座　翁文祺感性發言將回歸學校

國際會議最新全球排名出爐　臺灣攀升亞洲第4、創5年新高

最有錢／存股模範生？2020金融股全新攻略

台股收復10900點關卡！　由黑翻紅收漲58點

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

張柏芝12歲兒Lucas超帥身高直逼媽！　「神秘小兒子髮色」洩漏生父身分

侯乃榕獨挑大樑 主持520正副總統就職典禮　壓力大到夢中背文稿

15分鐘疲憊肌復活！夏季「超有感面膜」盤點

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

無尊告白成語蕎被打槍　梁赫群助攻幫擄女神芳心

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

國際網紅主動拍台灣抗疫片　讚「捐千萬口罩的國家」觀看破1800萬

財經熱門新聞

驚聞女婿與女高管過從甚密　許勝雄怒拔駙馬爺

許勝雄遭多重打擊　駙馬爺緋聞曝光才知女兒藏祕密

庫克勒令製鞋「蘋果化」　寶成後再傳鞋王裁員3萬人

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

被岳父拔掉金寶總座　沈軾榮首度回應

超過54萬人申辦10萬紓困貸款　勞動部長：再加碼30萬名額

經濟愈病、央行愈猛！　謝金河感嘆：水淹股市算總帳

54萬人搶辦！勞工紓困貸款10萬元申辦數突破預定名額　勞動部：已近25萬人申貸成功

防疫紅利真的來了　世界頂級大廠主動提投資台灣

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

五電信13日下午4點全台災防告警訊息測試

勞工10萬元紓困貸款方案出爐！21家銀行明天開放申請　

台積電董事會通過：今年Q1現金股利2.5元

酷碰券改名振興券「卡速西」　沈榮津強調好領、好用

更多熱門

相關新聞

國際板債前4月爆6807億贖回潮

國際板債前4月爆6807億贖回潮

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，國際債券市場受美債利率走低，加速國際板債券提前贖回潮，不過卡達政府來台發債，也讓國際板債券發行量大幅成長。根據金管會統計，今（2020）年1至4月國際板債券提前贖回共有69檔、金額227.52億美元（約新台幣6,807億元）。

防疫＆治安不鬆懈　屏警聯合稽查營業場所

防疫＆治安不鬆懈　屏警聯合稽查營業場所

吉林市全面「封閉管理」想出城先做核酸檢測

吉林市全面「封閉管理」想出城先做核酸檢測

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

「國瑜機器」？投票所遭爆超遠

「國瑜機器」？投票所遭爆超遠

關鍵字：

新冠肺炎曾銘宗經濟部沈榮津

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面