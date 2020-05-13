曾銘宗點名內閣「GDP保一有沒有信心？」 財經首長這樣說

▲國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢財經首長對今年經濟成長率「保一有沒有信心」？包括經濟部長沈榮津(圖中)、主計長朱澤民(左1)、國發會主委陳美伶一致表示有信心GDP能保1。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

五二○後人事布局，財經內閣三長傳將留任，國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢財經首長是否接到「留任電話」？對今年經濟成長率「保一有沒有信心」？包括經濟部長沈榮津、主計長朱澤民等都舉起手，表達振興經濟的決心。

立法院經濟委員會今天針對前瞻建設預算召開經濟、財政等聯席會議，經濟部長沈榮津、主計長朱澤民、內政部長徐國勇、國發會主委陳美伶、交通部長林佳龍、科技部長陳良基等列席報告並備詢，有關五二○內閣人事仍是外界關注焦點。

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▲國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢六位內閣首長，不確定自己能否留任者請舉手，只有主計長朱澤民(左1)沒舉手。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨立委曾銘宗於質詢時率先點名六位內閣首長上台，表示他雖是在野黨立委，不過對於六位首長於任內表現予以「肯定」，也對六位首長續任表達肯定立場，接著詢問六位首長有沒有接到留任電話？

不過，六位首長突然接到委員質詢，第一次無人舉手。曾銘宗後來改問「目前不確定自己能不能留任的請舉手？」經濟部長沈榮津、交通部長林佳龍則先後舉手，後來內政部長徐國勇、國發會主委陳美伶等也舉手，唯有朱澤民沒有舉手，隨後解釋自己因沒有接到徵詢，「自己說要不要留任，覺得有點怪怪的。」

另外，台灣經濟於疫後面臨重大挑戰，多數研究機構認為台灣今年的經濟成長率保二無望，曾銘宗詢問財經內閣首長，對於今年國內經濟成長率保一有沒有信心，沈榮津、陳美伶等都舉起手來，展現振興經濟決心。