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疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

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▲各界希望台電暫緩夏季電價，經濟部長沈榮津今（13）日於立法院回應，台電已針對受疫情影響企業祭出電費打折的優惠。（圖／記者湯興漢攝）

▲各界希望台電暫緩夏季電價，經濟部長沈榮津今（13）日於立法院回應，台電已針對受疫情影響企業祭出電費打折的優惠。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

夏季電價將從6月1日正式開跑，不過受到疫情影響，企業獲利縮水，希望台電暫緩夏季電價，經濟部長沈榮津今（13）日於立法院表示，台電目前針對受疫情影響企業祭出電費減免優惠，紓困減免方案的減免幅度，對大部分用電未到最高級距的中小企業而言，將比取消夏月電價來得更優惠。

依據台電議算，每年六月開始的夏季電價，若以一般家庭非夏月平均用電291度、夏月平均408度來估算，每戶家庭用電一個月將多支出415元。

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▲▲各界希望台電暫緩夏季電價，經濟部長沈榮津今（13）日於立法院回應，台電已針對受疫情影響企業祭出電費打折的優惠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲各界希望台電暫緩夏季電價，經濟部長沈榮津今（13）日於立法院回應，台電已針對受疫情影響企業祭出電費打折的優惠。（圖／記者屠惠剛攝）

對於是否暫緩企業的夏季電價調整，沈榮津表示，台電針對目前受疫情影響企業有水電費打折的優惠，如果夏季電價再處理的話，等於是加碼補貼，讓沒有受到疫情影響的企業也搭了便車，將對台電的財務負擔造成壓力，也有公平性的問題。

台電表示，電費擴大營收衰退五成艱困企業減免，針對商業等低壓用戶打七折，每月上限30萬元；高壓用戶折扣亦上看三成，每月上限為300萬元，將回溯自三月起實施半年。

水費方面，經濟部規劃，國內產業所有「營業」用水折扣10％，每月上限7,000元；營收衰退五成以上，減免30％，每月上限2萬元。

依據經濟部規劃的電費減免，由於夏月電價平均漲幅約13％到27％，紓困減免方案的減免幅度，對大部分用電未到最高級距的中小企業而言，將比取消夏月電價來得更優惠。

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