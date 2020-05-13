18歲少女慘遭「榮譽處決」！疑與堂兄有染...2親兄拿開山刀砍頸：沒人娶很丟臉

▲18歲少女遭兄長「榮譽殺人」亡。（示意圖／達志影像）



實習記者任珈萱／綜合報導

印尼南蘇拉威西省（South Sulawesi）班塔恩縣（Bantaeng），上周六（9日）發生一起「榮譽殺人」（honour killing）案，起因是一名18歲的少女羅斯米尼（Rosmini Binti Darwis）被2名兄長發現與已婚堂兄有染，結果慘遭親兄拿木棍和開山刀「教訓」，少女最終失血過多死亡。2名男子事後被捕，一旦定罪可能被判處死刑。

綜合當地媒體報導，涉案的2名男子年齡分別為20歲及30歲，2人在獲知羅斯米尼與已婚的45歲堂兄烏斯曼（Usman）有染後，怒不可遏地要求烏斯曼娶羅斯米尼，但卻遭到拒絕，於是出手教訓了烏斯曼。

2兄弟後來挾持一位路人，強迫這名路人要娶羅斯米尼，但同樣被拒絕。2人生氣的把他帶至家中囚禁，但沒想到男子成攻逃脫後報了警，也同時接露在屋內發生的慘案。接獲到消息的警員，馬上趕往現場，並在屋內發現頸部重創身亡的羅斯米尼倒在一灘血泊中。

當地警察局長蘇曼特里（Wawan Sumantri）表示，2名兄長均承認殺害羅斯米尼，並聲稱是因為太生氣羅斯米尼烏斯曼的關係，而沒有人願意娶羅斯米尼更讓他們感到丟臉。

事發後當局也拘留了2名涉案人家中的7名成員，以避免他們遭到憤怒的鄉親報復，其中包括一名14歲的少年，局長蘇曼特里也懷疑事發當時都在現場，並安排精神科檢查。

▲警方逮捕一名涉嫌男子。（圖／ 翻攝自YouTube）

名譽殺人（honour killing），也稱榮譽謀殺，是指被家族、部族或社群成員以維護家族名聲、清理門戶等理由殺害，這類事件往往發生在封建制度時代或民俗文化較為保守落後的地區。聯合國人口基金會估計，每年在世界各地發生的名譽殺人事件可能高達5,000件。

名譽殺人，也稱榮譽謀殺，是指被家族、部族或社群成員以維護家族名聲、清理門戶等理由殺害，這類事件往往發生在封建制度時代或民俗文化較為保守落後的地區。聯合國人口基金會估計，每年在世界各地發生的名譽殺人事件可能高達5,000件。受害者通常是女性，但也有少數男性被家族內女性以名譽之名殺害的情況。

兇手通常是跟受害者有較近血緣關係的男性家庭成員。受害者被害的原因主要是「失貞」和「不檢點」，常見的情況有被強姦，被懷疑通姦，打扮時髦舉止輕浮，或者意圖自由戀愛，拒絕被指定的婚姻，想要離婚等。

▼兄長被壓上警車的畫面。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）