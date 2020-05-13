拜登團隊批川普：對中政策「行動軟趴趴」！　已出現一連串重大錯誤

▲拜登（左）與川普（右）都已投入數百萬美元打選戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選將於11月登場，政治人物如何應對新冠肺炎疫情也成為選戰一大關鍵。外媒分析，共和黨籍的總統川普緊扣美國境內反中情緒，主張他是最能打擊北京政府的人選，藉此爭取競選連任，但對手陣營民主黨總統候選人拜登高級顧問則說，川普的強硬言論難以用行動來證明，說一套、做一套，團隊未來政策將主打「中國牌」，凸顯川普的弱點。

拜登外交政策團隊成員、歐巴馬政府時期官員蘇利文（Jake Sullivan）接受路透社採訪時表示，「副總統（拜登）打算做2件事：要川普為對中政策方面出現一系列重大錯誤、強硬言論與實際軟弱行動之間存在極大差別扛起責任」，更針對美中貿易戰、新冠肺炎疫情處置及美國盟友3大部分提出批評。

蘇利文說，川普發動的美中貿易戰，讓美國人民付出重大代價，但卻沒得到相對應的回報；在全球擔憂北京政府應對疫情缺乏透明度的同時，川普選擇多次讚揚中國國家主席習近平；在盟友國方面，川普正在破壞美國與傳統盟友的關係，削弱美國在國際機構之中的作用與影響力，使北京政府從中獲益。

▲拜登陣營將打「中國牌」迎戰川普。（圖／路透）

在新冠肺炎疫情全球大流行這段期間，根據美國民調機構皮尤研究中心（Pew Research Center）3月取得的統計數據，多達三分之二的美國人對中國抱持負面看法，是過往15年以來最高，也比川普上任初期上升20個百分點。另據路透／易普索（Reuters/Ipsos）4月中旬的資料，52%中間選民不贊成川普對中國的處理方式。

蘇利文認為，相較於川普以美國單獨應對中國的方式，拜登將與志同道合的國家站在一起，對身為世界第二大經濟體的中國施壓，加強技術轉移的限制，把人權問題提高到最高層次。民主黨人士表示，在這場最終可能是以些微差距決勝負的選戰來說，中間選民將會是一大關鍵。

談及對中政策，蘇利文直言，讓美國盟友國都站在同一陣線，且是站在北京政府的對立面，這絕非一件簡單的事，但把各國聚集在一起向中國施壓，比美國獨自與中國打貿易戰要好得多，且將增加創新、教育、基礎建設的資助，不像已在科技競賽向中國讓步的川普政府。

▼拜登擔任前總統歐巴馬的副總統長達8年時間（2009年至2017年），是美國第47任副總統。（圖／路透）

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