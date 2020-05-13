永豐金股利縮水　董座卸任前致歉「冬天不知有多長、多冷」！　

▲永豐金卸任董座翁文祺。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐金今（13）日召開股東會，通過股利案，將卸任的董事長翁文祺向小股東致歉表示，原本年初時，永豐金決議發放現金股利每股0.77元，但是為了疫情關係、存糧過冬，所以降為0.7元，縮水近一成，翁文祺說「冬天不知道多長、冬天不知有多冷」，所以必須要存糧因應。

永豐金股東會通過去年盈餘分配，每股配發現金股利為0.7元，昨（12）日收盤價11.8元計算，殖利率為為5.9%。

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翁文祺表示，原本年初時董事會決議每股要發0.77元，現在下降為0.7元，縮小了將近一成。翁文祺表示，主要是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，所以要多存一些糧來過冬，因為「冬天不知有多長、冬天不知道有多冷」。但是翁文祺認為公司治理中其中一項是讓小股東開心，股利縮水，小股東可能入帳就比較少，他覺得很抱歉。

而永豐金是金控首家舉行股東會，今天也遵照金管會的要求，開會的會議室只開放100人進入，如果不能入內的小股東，則開放第二、第三會議室，以維持室內100人入場，且室內座椅的間隔也達到1.5公尺以上，每個入內股東要戴口罩、量體溫，排隊情況良好，永豐金今日早上9點召開，順利在10點半結束。