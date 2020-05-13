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愛怎摸都行！N號房GodGod身份公開，出借17歲「性奴」...拖至摩鐵蹂躪

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▲▼ 南韓N號房暱稱為GODGOD的24歲男性主嫌。（圖／達志影像）

▲南韓N號房暱稱GODGOD的24歲文姓主嫌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓Telegram N號房創始人GodGod，本名文炯旭（문형욱，音譯），在警方長時間的搜索埋伏，終於在11日被逮捕。他更向警方坦承，2018年大邱女高中生遭性侵，就是自己親手指示。

根據韓媒《中央日報》， 年僅24歲的文姓主嫌利用匿名「GodGod」在Telegram上活動，他落網後向警方坦承，2018年12月曾透過通訊軟體，將自己年僅17歲的女高中生「性奴」介紹給一名20多歲的男子認識，還對男子建議道，「隨便愛怎麼摸都行。」

在GodGod精心安排下，男子在大邱市中區東城路和少女見面，隨後將之誘拐到大賣場停車場、汽車旅館內性侵得逞，還拍下性侵過程，將影片傳給GodGod。

女高中生家長得知後氣憤提告，警方雖將該男成功逮捕歸案，卻因男子使用的通訊軟體總公司設在日本，而始終無法揪出軟體上指示性侵少女的「姓名不詳者」，事後該男被判處3年徒刑。

GodGod被逮前曾十分自滿，認為自己的護照遭註銷、且通話時已設定變聲，根本不可能被逮捕，落網前對警方矢口否認「自己是GodGod」，直到警方拿著大筆的搜索紀錄指證歷歷，才終於坦承自己的身份。

安東警察署表示，今（13）日下午1時召開審議委員會決定，將在18日移送檢方時向大眾公開GodGod具體的容貌、身份、年齡、對外聲明等。

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