卸下永豐金董座　翁文祺感性發言將回歸學校

▲翁文祺卸下永豐金董座之職。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐金今（13）日舉行股東常會並選出新任的董事，總共七席董事，一般董事為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫、獨立董事3席薛琦、許建基以及潘維大，而董事長翁文祺正式卸任，感性發言表示，當他剛來永豐金時，有小股東勸他這個「門神」要小心、趕快回家，但他在永豐金的三年，確實做到了從公司治理的觀察者、研究者，成為實踐者。

2018年北檢偵辦永豐金大股東何壽川涉及的三寶超貸案，當時永豐金代理董事長邱正雄閃電請辭，時任中華郵政董事長翁文祺臨危受命接下了董事長的位置，當時他主持第一場股東會時，也遭受不少小股東的質疑。

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今天，翁文祺在永豐金主持最後一場股東會，接受工會代表贈花致意後，並發表感言，三年前他接任永豐金董事長被媒體封為「救火隊」，雖然他覺得不是很貼切，不過階段性任務完成，救火隊退場是很自然的事情。

翁文祺表示，離開還是充滿不捨，因為一個三年前的特殊機緣，他來到了永豐金，當時誠惶誠恐，不知道可以做到哪裡，且董事會裡成員對他也很照顧。

翁文祺說，金控就像航空母艦，員工也從8000人增長到9000人，在這三年裡永豐金掃掉所有陰霾，重現所有的風華，三年前他主持第一次股東會時就有股東跟他說，你這個「門神」要小心，趕快回家。

但翁文祺認為，他對公司治理研究許久，一直扮演研究者角色，到永豐金就是實踐者，體認到公司治理有三「心」，包含安心、放心以及開心。安心就是讓員工可以安心，在永豐金裡安心工作、結婚、生小孩，讓小孩可以上大學、念研究所；放心就是讓主管機關放心，監理資源是稀少珍貴的，所以他在永豐金的時間希望主管機關少放監理資源在永豐金的身上；開心就是讓股東開心。

有股東看到翁文祺不在董事名單候選名單覺得很可惜。翁文祺下一步將回學校繼續擔任政大的老師，他表示，金融單位是永續的發展，一棒接一棒是很自然的事情。