　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

6歲女童生日因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

女童6歲生日卻因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝。（圖／翻攝自twitter／Mrs. Paternoster）

▲外送員的暖心舉動，讓女童一家十分感動。（圖／翻攝自twitter／Mrs. Paternoster

記者李振慧／綜合報導

美國受到新冠肺炎影響各地仍是封城狀態，印第安納州一名女童近來剛好是她的6歲生日，然而同學們卻因為疫情無法幫忙慶祝，讓期待禮物的她十分失落，幸好有暖心外送員得知後特別開車去買，給了她一個最棒的驚喜，被網友大讚是「世界上最棒的外送員」。

居住在費舍爾(Fishers)的媽媽帕特諾斯特(Liz Paternoster)表示，上月30日是女兒艾瑪(Emma Paternoster)的6歲生日，年幼的她整天都往門口跑，一心期待能收到自己的禮物，然而外送員送來的卻是給爸爸的包裹讓她十分失望。

帕特諾斯特當時向外送員普萊斯(Jodan Price)解釋，其實今天是艾瑪的生日，對方立即說了聲「生日快樂」便回到車上，沒想到一會後，普萊斯竟然去買了杯子蛋糕回來，要做為生日禮物送給艾瑪。

帕特諾斯特表示，「我當時覺得一切好不真實，因為在這之前我們完全沒有見過這位快遞員，立即告訴他不需要這麼做，可是他說，如果不是今天這種情況，艾瑪應該要和朋友一起度過生日，他只是想為艾瑪做點什麼」。

帕特諾斯特後來將影片分享至網路，希望能找出善心的外送員，影片立即獲得21萬人次點閱，而普萊斯的兒子奧斯汀(Austin Price)看到後順利與她連絡上，普萊斯也在網路上回應帕貼文，「我只是想感謝你發布這個影片，我總是告訴我的兒子們，永遠要對人友善並且給予幫助」，帕特諾斯特則再次表達感謝。
 

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
曾激吻三上悠亞！男偶像養後宮「一晚約幾十個妹」：防疫期間更要
Lo-Fi House事隔13日拍片道歉！網轟沒誠意「訂閱數
至少5機車停等「只有他狂衝」！高市議員赴撞死騎士靈堂致意：沒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長達7周無法和家人見面！　60歲奶奶只能「隔著防護衣」緊緊擁抱6歲孫

為了救垂死病患「來不及去戴N95口罩」　護士14天後染疫身亡

為了提早出獄！30囚犯共用1個杯子喝水　還聞用過口罩想要染病

病毒檢測結果「2次都是陰性」澳男成功康復　卻在一夜之間突然身亡

老翁被媳婦「磚塊砸頭」慘死家中　木棍打成兩段兒子還繼續打

日本明宣布緊急事態解禁「至少34縣適用」　京都福岡有望先跟進！

蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟

楊安澤自費1790萬…兌現政見！　紐約20人連續5年每月可獲1.5萬

超莫名！他悠閒躺在沙灘上曬太陽　下秒遭女警開車輾過下半身

梨泰院夜店飆至119例！補習班男師傳染8人　確診學生「曾和千人禮拜」

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

日本明宣布緊急事態解禁「至少34縣適用」　京都福岡有望先跟進！

蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟

楊安澤自費1790萬…兌現政見！　紐約20人連續5年每月可獲1.5萬

超莫名！他悠閒躺在沙灘上曬太陽　下秒遭女警開車輾過下半身

梨泰院夜店飆至119例！補習班男師傳染8人　確診學生「曾和千人禮拜」

驚！他家天花板整天聽到「嗡嗡」聲...一打開竟藏「10萬隻蜜蜂」

6歲女童生日因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝

日本石垣市時雨量126毫米破紀錄　多處道路淹水

紐約百老匯取消夏季演出！熄燈至9月　損失百億、數千員工失業

黃蜂今明登陸菲律賓！NASA衛星圖曝變「更圓」　馬尼拉恐爆發洪水

4個月開932張驗車單！三重排氣管改裝噪音擾民　警強勢執法屁孩剉著等

林宥嘉曝光愛女近照「圓滾大眼激似酷比」❤️小兄妹互動超甜！

質疑執政黨「盯場」內定駁回核電公投　黃士修「評論公共利益」不起訴

挽救語言傳承危機！「國家語言發展中心」設置草案　跨部會達成共識

NBA復賽？席爾瓦最快2周內給答案　球隊老闆高層越來越樂觀

日本明宣布緊急事態解禁「至少34縣適用」　京都福岡有望先跟進！

川男掐小薩摩耶脖子「沒人買就弄死」　逼愛狗人士湊錢「不虐狗賣不掉！」

留言「聽說很黑哦」害臉書評價剩3分　娃娃機台主3句話賠5萬

【殺警案2】監護上限五年　放出去比一般兇手更危險！

蒼蠅王真實事件！6少年流落荒島15個月「最小13歲」　船長臨時改道驚見奇蹟

國際熱門新聞

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

荷蘭衝浪好手遇「泡沫化海水」5溺斃

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

全球29萬死！佛奇警告：美國疫情失控

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

白宮官員戴口罩　臉上全是「MIT」

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

印尼名譽殺人案　2兄長謀殺親妹

日本人最愛台灣什麼？冠軍曝光網傻眼

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

英鐵路員工遭吐口水染疫亡！男乘客「惡意攻擊」致命

道瓊重跌457點！　市場憂重啟經濟成效差

美眾院外委會再挺台灣加入WHA　批北京是惡霸

更多熱門

相關新聞

吉林市全面「封閉管理」想出城先做核酸檢測

吉林市全面「封閉管理」想出城先做核酸檢測

吉林省舒蘭市的聚集性傳播鏈已有22人確診，其中14人位於舒蘭市、7人位於吉林市，1人位於瀋陽市。為了避免疫情持續擴散，吉林市13日宣布，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入，停運所有客運、關閉吉林火車站，前往外地的人員須持有48小時內自費核酸檢測陰性報告，經嚴格自我隔離後才能出城。

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

「國瑜機器」？投票所遭爆超遠

「國瑜機器」？投票所遭爆超遠

五一聚餐釀禍　吉林日增6確診

五一聚餐釀禍　吉林日增6確診

蘋果準備讓更多員工重返辦公室工作

蘋果準備讓更多員工重返辦公室工作

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情生日Emma Paternoster禮物外送員北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

好市多解禁　12字公告讓千人暴動

《棒棒堂》富二代趁機硬上王大陸女友

更多

最夯影音

更多
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面