6歲女童生日因為封城等不到禮物　超暖外送員特地買蛋糕為她慶祝

▲外送員的暖心舉動，讓女童一家十分感動。（圖／翻攝自twitter／Mrs. Paternoster）

記者李振慧／綜合報導

美國受到新冠肺炎影響各地仍是封城狀態，印第安納州一名女童近來剛好是她的6歲生日，然而同學們卻因為疫情無法幫忙慶祝，讓期待禮物的她十分失落，幸好有暖心外送員得知後特別開車去買，給了她一個最棒的驚喜，被網友大讚是「世界上最棒的外送員」。

居住在費舍爾(Fishers)的媽媽帕特諾斯特(Liz Paternoster)表示，上月30日是女兒艾瑪(Emma Paternoster)的6歲生日，年幼的她整天都往門口跑，一心期待能收到自己的禮物，然而外送員送來的卻是給爸爸的包裹讓她十分失望。

帕特諾斯特當時向外送員普萊斯(Jodan Price)解釋，其實今天是艾瑪的生日，對方立即說了聲「生日快樂」便回到車上，沒想到一會後，普萊斯竟然去買了杯子蛋糕回來，要做為生日禮物送給艾瑪。

帕特諾斯特表示，「我當時覺得一切好不真實，因為在這之前我們完全沒有見過這位快遞員，立即告訴他不需要這麼做，可是他說，如果不是今天這種情況，艾瑪應該要和朋友一起度過生日，他只是想為艾瑪做點什麼」。

帕特諾斯特後來將影片分享至網路，希望能找出善心的外送員，影片立即獲得21萬人次點閱，而普萊斯的兒子奧斯汀(Austin Price)看到後順利與她連絡上，普萊斯也在網路上回應帕貼文，「我只是想感謝你發布這個影片，我總是告訴我的兒子們，永遠要對人友善並且給予幫助」，帕特諾斯特則再次表達感謝。



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