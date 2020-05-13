三顧推廣全球唯一「膝蓋軟骨再生技術」　義大醫院院長杜元坤召開諮詢座談會

▲三顧推廣「膝蓋軟骨細胞治療」通過衛福部函覆核可。（圖／三顧提供）

記者姚惠茹／台北報導

三顧（3224）今（13）日宣布，攜手義大醫院合作的「膝關節軟骨細胞治療案」去年底通過衛福部函覆核可，成為國內首件通過細胞治療膝關節的項目，而義大醫院院長杜元坤特別在5月23日舉辦台北小型座談會，解答患者有關膝蓋軟骨細胞治療的任何疑問。

杜元坤說明，傳統治療膝蓋磨損有三種方法，一是使用關節鏡手術清除發炎組織，但療效有限；二是使用馬賽克手術，移植其它部位軟骨修補膝蓋磨損，但植入的軟骨大半為纖維軟骨，療效不佳；三是病情較為嚴重者，就需置換人工關節，由於人工關節無法完全蹲跪，嚴重影響生活品質。

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杜元坤強調，義大醫院與三顧合作發展的膝蓋關節新式療法，能促使膝關節軟骨節再生，是目前全球唯一的膝蓋軟骨再生技術，目前義大醫院獲衛福部核准通過已正式收案，因此預計將在5月23日舉辦台北小型座談會，提供患者相關治療諮詢。

三顧表示，目前台灣每年有5萬個病患，因為膝蓋磨損需要做人工關節置換的手術，而三顧技轉自日本CellSeed公司的細胞層片技術後，就提供膝關節軟骨缺損新的治療選擇，而北醫附醫、花蓮慈濟、高雄榮總，還有彰基、新光、敏盛等指標教學醫院也陸續遞件申請合作。