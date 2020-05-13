2個月當上豪門女婿！「爆曖昧美女主管」遭拔總座...金寶駙馬爺首度回應

▲軾榮表示，增加金寶持股主要是看好公司在東南亞市場的發展前景。

圖文／鏡週刊

上週四（5月7日），創立47年的金寶集團高層人事大地震，沈軾榮無預警閃辭金寶總經理。本刊接獲爆料，沈軾榮早在去年底就和許勝雄大女兒許詠絮在國外離婚，卻未告知長輩，而且LINE訊息顯示他和公司女主管關係匪淺，並對金寶有其他想法，讓已經多年不管事的許勝雄大為震驚，只好出手善後。對此，沈軾榮也首度回應表示，與女主管並非男女朋友關係。

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金寶董事長許勝雄上週二召開長達3小時的主管會議，「許董主要希望了解各事業群的發展狀態，並向主管表達CMO和CEO將去職，他手上握有2人LINE對話紀錄，證明雙方並非一般正常男女之間的關係。」

這樁緋聞疑雲在金寶內部炸開，但知情人士爆料，這只是沈軾榮下台的原因之一，背後其實還有關公司經營。

根據公開資訊觀測站的最新統計資料顯示，金寶的最大股東為仁寶電腦旗下的鵬寶科技，持股2.3萬多張，沈軾榮持有2.1萬多張排名第二，許勝雄持股1.3萬多張落居第三。

一位金仁寶高層表示：「我們知道他（沈軾榮）陸續有在買股，以前許董覺得他是自己人不擔心，現在既然離婚就不一樣了。」

針對總經理職務被拔，沈軾榮表示，集團這2天正進行內部組織調整，組織還在變化中，確定後會對外公告；至於增加金寶持股，是否要搶經營權？沈軾榮表示主，要是看好金寶在東南亞的發展，不是要搶公司經營權，他強調，增持金寶股票已經很多年，這2年的持股並沒有變化。

記者追問沈與與潘修玉之間不是男女朋友關係，沈軾榮回答不是；對於是否離婚，沈軾榮說是私事不回應。

▲沈軾榮靠相親認識許勝雄大女兒，不到2個月就當上豪門女婿。（聯合知識庫）

事實上，擁有高學歷的金寶總經理沈軾榮，曾是外界羨慕的豪門女婿，現在傳出與老婆離婚，又被老丈人拔掉總經理大位。據了解，沈軾榮當年與許勝雄女兒交往僅兩個月，就成了豪門女婿，還用了一招收服了許家兩老歡心，此後備受重用。

金寶總經理沈軾榮能當上金寶駙馬，全靠阿姨牽線。許勝雄和名建築師葉榮嘉是多年好友，過去會帶著家人到葉榮嘉位於北投的家中泡湯，常陪著爸媽的小女兒許淳琪深得葉家兩老喜愛，便把當時在美國攻讀電機博士的兒子葉倍全拉回台灣相親，2人於是談起遠距離戀愛。葉太太蔡秀霞接著把大姊的長子沈軾榮，介紹給許勝雄的大女兒許詠絮。

台南出生長大的金寶總經理沈軾榮，父親賣文具禮品，擁有南加大MBA及惠特爾法律學院博士學位，第一份工作是加州執業律師。他靠相親認識許勝雄大女兒，不到2個月就當上豪門女婿，隔年生下女兒，後來沈軾榮還讓長女姓許，討第一次當阿公、阿嬤的許勝雄夫妻開心。

許勝雄非常疼愛女兒，愛屋及烏下，對沈軾榮特別照顧，2002年沈軾榮加入金寶集團旗下康舒科技擔任襄理、經理後，2008年就接任金寶總經理，是許勝雄苦心栽培的接班人。



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