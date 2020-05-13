梨泰院夜店飆至119例！補習班男師傳染8人　確診學生「曾和千人禮拜」

▲ 龍仁案66曾光顧的其中一家夜店King Club。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓社交距離政策才剛解除，首爾梨泰院竟爆發夜店群聚感染，截至今（13日）早累計119人確診新冠肺炎（COVID-19）且遍布全境。仁川一名補習班老師光顧夜店後感染，傳染給多名學生。其中2名學生周末曾上教堂，參加合計近千人規模的禮拜，提升仁川社區傳播風險。

仁川彌鄒忽區一名25歲男大生（下稱仁川案102）染疫，確診前曾光顧梨泰院King Club夜店。他同時擔任補習班老師，導致他的21歲同事、補習班5名高中生染病。他的家教生中也有一名國中生確診，又傳染其祖母。至此，與仁川案102相關的確診者多達8人，已經分送3家醫院負壓隔離病房。

防疫當局針對以上8例展開疫調後發現，2名染疫高中生確診前皆曾前往教會禮拜。2間教會當天分別有350人及700人參加禮拜，累計多達1050人曾和確診者停留同一密閉空間，全數安排檢測。當局呼籲，2家教會教徒短期內應避免外出或與他人接觸。

仁川案102最初宣稱僅有學生身分，對確診前的行蹤交代不清。防疫當局透過警方取得手機定位資訊，確認他不僅在補習班教書，也另收家教生，才趕緊將補習班師生等15人、2名家教生及2名家屬框入接觸者，立即隔離送檢。由於男子謊報職業及動線，仁川當局預計以傳染病管理相關法律告發。

根據首爾市長朴元淳13日說法，截至當地時間上午10時（台灣時間9時），梨泰院夜店群聚相關個案累計達119起，其中69例集中首爾。南韓今早通報，12日整天增加26人確診，22例為本土個案，大多與夜店群聚有關。南韓全境累計1萬962人染疫，其中259人死亡。

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