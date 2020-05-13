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4公尺眼鏡王蛇開大絕！追進家中獵食鼠蛇...女屋主嚇到腿軟

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▲▼眼鏡蛇,蛇,毒蛇。（圖／達志影像／示意圖）

▲眼鏡王蛇是世上體型最大最長的毒蛇。（圖／達志影像／示意圖）

實習記者任珈萱／綜合報導

夏天是鼠蛇蟲蟻好發的季節，尤其東南亞國家常會有蛇闖入家中。泰國尖竹汶府瑪堪縣一名婦人悠閒的躺在家中休息時，突然覺得窗簾怎麼好像在動，連忙爬起來查看，竟發現一隻大蛇縮在沙發底下，嚇得她腿軟馬上報警。

根據《泰國世界日報》報導，尖竹汶府瑪堪縣54歲的婦人雨媧蒂向警報案表示，當時她正躺在沙發上閉眼休息，迷迷糊糊之際感覺身後的窗簾不斷擺動，並且傳出奇怪聲響，她嚇到反射性的跑到門口，回頭一看，竟看到有不少的大蛇在沙發底下。被眼前景象嚇到衝到門邊的雨媧蒂大聲呼救，不過鄰居都沒有聽到，所以害怕的她又跑回沙發上拿手機報警。

當地救援隊接獲報案後，立即派出抓蛇專家前往捕蛇，捕蛇專家抓出2隻蛇其中一隻竟是一條眼鏡王蛇，身長4公尺，體重約20公斤。專家表示，眼鏡王蛇很有可能是想獵食鼠蛇，所以才跑到家中；不過也有些村民表示，可能眼鏡王蛇是想交配。

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▲▼救援隊表示，眼鏡王蛇可能是要獵食，才會追進民宅。（圖／翻攝自Thairath YOUTUBE）

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▼救援隊成功將大蛇裝袋後放生。（圖／翻攝自Thairath YOUTUBE）

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眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺；主要棲息於樹林中，以其他蛇為主食，在廣州俗稱過山峰，香港俗稱過山烏。雖稱為「眼鏡王蛇」，但此物種與真正的眼鏡蛇及王蛇不同，它既不是眼鏡蛇屬的一員、也不屬於王蛇屬，而是屬於獨立的眼鏡王蛇屬（Ophiophagus），但同眼鏡蛇一樣屬於眼鏡蛇科。世上稀有蛇類之一。由於各種因素，眼鏡王蛇被認為是一種非常危險的毒蛇，但它也在很多地區文化中有著重要的地位。

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