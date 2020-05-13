100名兒童血管發炎已3死！紐約州長警告：恐新冠肺炎引起

▲紐約州餘百童血管發炎，州長推測和新冠肺炎有關。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）12日在記者會上表示，染病的100名兒童很明顯有川崎氏病（Kawasaki disease，黏膜皮膚淋巴腺綜合症）的症狀、甚至中毒休克，推測可能與新冠肺炎有關。目前共計3名患者死於類川崎氏病，分別是18歲的少女、5歲和7歲的男孩。

古莫研判，若紐約州已發現類似病例，不排除其他州也有類似症狀病人，該病狀可能引起持續性的高燒、腹瀉、嘔吐、呼吸道問題、紅疹，甚至膚色開始變化。

古莫警告，該疾病可能會造成血管發炎、影響心臟，若發現家中小孩出現類似症狀、或有感染的可能性，應立即送醫治療。

▲紐約州長安德魯‧古莫。（圖／路透社）

據《紐約郵報》，其實古莫曾於9日表示，約有73名紐約州兒童血管發炎，出現類川崎氏病，入院前並未被發現有新冠肺炎的疑似症狀，然而後來在新冠肺炎檢測中卻驗出陽性反應、或帶有抗體；古莫推測，川崎氏病在紐約州可能早已發展數週，只是人們診察時尚未發覺和新冠肺炎的關聯性，目前衛生當局已著手展開研究，不排除該病症可能涉及遺傳因素。

川崎氏病能造成全身血管發炎，發燒5日以上、頸部淋巴結腫大、紅眼、嘴唇、手掌、腳底、生殖器附近長出皮疹等都是典型症狀，也可能出現喉嚨痛、腹瀉；目前病因仍舊未明，不過專家推測可能與病毒感染有關。

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