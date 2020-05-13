520後續任？升副院長？　經長沈榮津微笑回應「每天繼續以超高工時工作」

▲行政院長蘇貞昌續任，正式啟動520後人事布局，財經內閣三長傳將留任，經濟部長沈榮津今（13）日回應留任議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡英文總統上周宣布行政院長蘇貞昌續任，正式啟動五二○後人事布局，財經內閣三長傳將留任，也有媒體點名經長可望高陞行政院副院長，經濟部長沈榮津今（13）日面露微笑表示「每天做我該做的事，還沒有接到通知」，當前以推出振興券等刺激經濟措施為要務。

政院人士指出，目前政府還在執行紓困措施，蘇揆預計14日提出總辭後，才會開始和每個閣員徵詢；經濟部幕僚也證實，經長沈榮津至今尚未接到蘇揆徵詢，「每天繼續以超高工時工作」。

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▲以建置口罩國家隊92條產線、完成不可能任務的經濟部長沈榮津，傳已在府院定調財經內閣人事的留任名單中。（圖／記者湯興漢攝）

蔡英文總統即將於5月20日就任第二任總統任期，日前還打破慣例，在內閣提出總辭前就先行召開記者會，宣布邀請行政院長蘇貞昌續任內閣，強調兩人「未來四年任期」要繼續攜手，且交付「度過疫情」、「振興經濟」、「照顧人民」、「深化改革」、「均衡建設」五大任務。

由於新冠肺炎疫情持續發展，為求防疫期間的紓困與振興經濟措施得以穩定執行，據悉府院於520這波內閣人事調整傾向微調就好，以建置口罩國家隊92條產線、完成不可能任務的經長沈榮津，早在第一波確定留任名單中。

新冠肺炎重創全球經濟，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃形容為1930年經濟大蕭條以來最慘情況，勢將衝擊出口導向的台灣經貿發展。多數研究機構認為台灣今年的經濟成長率保二無望，加上中美貿易戰即將演變為科技戰，均將是新任經濟部長上任後的考題，也將是台灣疫後經濟走勢呈現U型或L型復甦的關鍵。