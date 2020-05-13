世衛：正鎖定5種新冠肺炎療法　初步研究結果樂觀仍需觀察

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

世界衛生組織（WHO）12日表示，目前有一些治療方法似乎能夠抑制新冠肺炎（COVID-19）患者的病情，減低嚴重程度及縮短治療時間，目前正集中了解約4至5種最有希望的療法。根據路透社統計，目前全球已經有超過426萬人染疫。

據《紐約時報》報導，世界衛生組織（WHO）正主導一項全球行動，針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）合作研發安全且有效的預防疫苗、診斷試劑和治療藥物。

針對世衛正在推動的「團結試驗」（SolidarityTrial）計畫，世界衛生組織（WHO）發言人哈里斯（Margaret Harris）指出，「有些療法還在非常初期的研究中，能夠抑制病情，減低嚴重程度或縮短治療時間，但我們仍未有方法消滅或阻止病毒擴散，雖然的確有一些樂觀的數據，但還需要持續觀察，才能百分百確定哪些療法較為優勢。」

美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Sciences, Inc.）曾表示，所生產的藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）能改善患者病情。目前全球正研發超過100種新型冠狀病毒疫苗，部分已進入臨床測試。