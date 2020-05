驚！他家天花板整天聽到「嗡嗡」聲...一打開竟藏「10萬隻蜜蜂」

▲男子經常在家中聽到嗡嗡聲。(示意圖/翻攝自免費圖庫pixabay)

實習記者任珈萱/綜合報導

美國喬治亞州(State of Georgia)一名男子買了一間中古屋,入住後常會聽到「嗡嗡嗡」的聲響,有天他在院子除草時,發現一大群的蜜蜂,於是請來專家移除蜂巢,這才發現家中天花板內竟住有10萬隻蜜蜂。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導,喬治亞州男子蒙哥馬利(George Montgomery)於2018年買了一間中古屋,當時購買的時候,就已經知道新家中有蜜蜂的存在,也常聽到蜜蜂發出的嗡嗡聲,但覺得不會造成什麼威脅,所以沒有多留意。直到今年有一天他在除草時,突然一大群蜜蜂飛出,讓他不堪其擾,於是下定決心要把蜂巢清除。

蒙哥馬利11日便通知了佐治亞州的除蟲公司到家中處理,除蟲公司用紅外線熱像儀,發現蜂巢的位置就在天花板,立馬使用「客製化的蜜蜂吸塵器」,一吸就吸滿了3箱,一共27公斤;除蟲公司推側,蒙哥馬利的家中可能有多達10萬隻蜜蜂。之後,蜜蜂也被除蟲公司的員工收養。

A Georgia man discovered an infestation of approximately 100,000 bees living in the ceiling of his recently purchased home https://t.co/Brwm4rrJ6S pic.twitter.com/PmsMcIipfh