驚！他家天花板整天聽到「嗡嗡」聲...一打開竟藏「10萬隻蜜蜂」

▲男子經常在家中聽到嗡嗡聲。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國喬治亞州（State of Georgia）一名男子買了一間中古屋，入住後常會聽到「嗡嗡嗡」的聲響，有天他在院子除草時，發現一大群的蜜蜂，於是請來專家移除蜂巢，這才發現家中天花板內竟住有10萬隻蜜蜂。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，喬治亞州男子蒙哥馬利（George Montgomery）於2018年買了一間中古屋，當時購買的時候，就已經知道新家中有蜜蜂的存在，也常聽到蜜蜂發出的嗡嗡聲，但覺得不會造成什麼威脅，所以沒有多留意。直到今年有一天他在除草時，突然一大群蜜蜂飛出，讓他不堪其擾，於是下定決心要把蜂巢清除。

蒙哥馬利11日便通知了佐治亞州的除蟲公司到家中處理，除蟲公司用紅外線熱像儀，發現蜂巢的位置就在天花板，立馬使用「客製化的蜜蜂吸塵器」，一吸就吸滿了3箱，一共27公斤；除蟲公司推側，蒙哥馬利的家中可能有多達10萬隻蜜蜂。之後，蜜蜂也被除蟲公司的員工收養。