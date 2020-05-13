盛弘決議配發股票股利0.5元　首季每股稅後虧損0.38元

▲盛弘旗下躍獅智慧藥局。（圖／躍獅提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘（8403）公告今年第1季合併營收8.42億元，稅後淨損3861萬元，每股稅後虧損為0.38元；本業營業利益2603萬元，較去年成長105％；同時宣布董事會通過108年度盈餘分配案，決議配發股票股利0.5元。

盛弘表示，本業包含醫院、健康管理、醫藥流通、專科服務等四大項目穩定經營，第一季部分營運略受疫情影響，但減少幅度不大，加上旗下轉投資不織布大廠敏成營運明顯成長，以及合併躍獅藥局效益初步顯現，盛弘本業營業利益2603萬元，較去年成長105％。

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盛弘指出，第一季虧損主要是因為轉投資明達醫（6527）以公允價值入損益之評價，盛弘持股比例佔7%，因明達醫股價下跌認列業外損失所致。

盛弘說明，新冠疫情在台灣政府有效控制下並未擴大，盛弘主要業務以國內的醫療服務為主，醫藥流通事業部所受的影響較小、在健康管理部門在短期內受到疫情些許影響，然而健檢及健康管理屬於剛性需求，因此目前在台灣疫情受控且民眾活動陸續解禁的情況下，下半年起整體營運將會逐步拉升。

盛弘強調，這波疫情大幅推升宅經濟及電子商務的發展，長線來看，整體醫療保健市場需求也因疫情再度推升，而盛弘重視中長期的布局，集團積極拓展基層醫療的數位轉型，並規劃擴大整體營運布局，以符合大健康市場需求，盛弘對於醫療大健康生態系的未來前景展望樂觀。