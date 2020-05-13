酷碰券準備改名中　沈榮津改口振興券「感覺卡速西」

▲經濟部長沈榮津今（13）日出席立法院經濟委員會，回應酷碰券目前規劃方向。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，即將邁向振興經濟階段，針對酷碰券規劃，經濟部長沈榮津今（13）日表示，「現在談振興券」朝好領、好用、刺激經濟的方向修正，已到最後收歛階段，等院裡通知再去報告，媒體追問是否已改名，他則回應「還沒改名，但大家叫振興券卡速西。」

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需型產業，經濟部端出「酷碰券」振興經濟，經濟部從上周至今陸續與政委龔明鑫討論新版酷碰券規劃方向，實體紙本券和數位電子支付並行，紙本抵用券面額100元為主等方向均在討論之列，以期擴大消費達到振興經濟的乘數效果。

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▲經濟部長沈榮津今（13）日出席立法院經濟委員會，回應酷碰券目前規劃方向。（圖／記者屠惠剛攝）

依據目前規劃，沈榮津指出振興方向要符合「好領、好用，真的可以促進消費，不產生替代消費」原則，而政委龔明鑫日前也表示推動時程要快，等疫情穩定、指揮中心認為可逐步開放，蘇揆一拍板就會對外公布。

不過，振興經濟並不是一開始就大規模開放，而是逐步開放，各部會與指揮中心還在討論開放幅度。

至於稱酷碰券為「振興券」會不會和「振興抵用券」混淆？經濟部官員指出，酷碰券和振興抵用券功能不太一樣，振興抵用券與國民旅遊、住宿連動，是針對受疫情影響最嚴重的「海嘯第一排」，包括住宿、餐飲等，而振興券（酷碰券）是促進整體消費，面向比較廣。