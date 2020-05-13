Lo-Fi House事隔13日拍片道歉！網見2字轟沒誠意「訂閱數掉6萬」：關頻道好嗎

▲ Lo-Fi House道歉影片 。（圖／翻攝自YouTube／Lo-Fi House）

記者張嘉晏／綜合報導

空間設計團隊「Lo-Fi House」4月底爆出抄襲風波，團隊一開始先以文章道歉，不過仍然止不住粉絲怒火，11日終於以影片的形式出面道歉。不過12分鐘的影片仍讓許多網友不滿，認為團隊沒有誠意，不僅訂閱數從66萬掉到60萬，影片倒讚數也累積了1.5萬。

Lo-Fi House以往會為客戶繪製畫作，但被網友抓包明明就是二次仿作，影片內卻說是「即興創作」，且數量眾多，甚至連國外的原作都火大開罵。

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▲Lo-Fi House風格曾深受許多粉絲喜愛。（圖／Lo-Fi House提供）

Lo-Fi House事隔10多日終於拍片回應，由執行長Timmy帶領風格師Shan、Silvia和行銷牙編，4人素顏、身著素T道歉。影片中提到，團隊在一開始被爆出抄襲後，就立即清查所有頻道內的影片，並且盡快跟原創作者取得聯繫，「我們是真的知道我們錯了。」

團隊指出，目前下架的影片共有90部，除了20部是為了保護合作夥伴、6部是有花錢購買畫作的，剩下的64部影片確認有包含抄襲畫作內容。他們表示，目前團隊已和原作個人、平台聯繫，共有53個單位，其中已取得41個單位的回應，有些已談妥授權金、賠償金，有些願意授權，但也有一些創作者要求他們直接下架，「我們會保證未來的影片中，出現的畫作都會是已經取得授權，或是原創的狀態。」

至於商城所販售的畫作和周邊商品，Lo-Fi House表示，有抄襲問題的已經全數進行退款，但也有部分商品是「真的沒有抄襲的」，不過消費者若還是想退費，他們也接受。

▲影片說明為何屢次抄襲。（圖／翻攝自YouTube／Lo-Fi House）

至於為什麼會持續有抄襲舉動，Silvia表示一開始她在布置自己的房間時，就會將自己喜歡的照片貼在牆上，「對我來說是很自然的事。」之後布置客人的空間時，雖然知道有購買畫作的通路，但有時候因為時間因素，採購的時間有限，所以才會照著Pinterest上的圖片繪製畫作，或是直接印出來。但回過頭來看，這也讓她非常懊悔。

風格師Shan則坦言，她其實不是一個會畫畫的人，僅因為能仿作出別人的作品而開心，所以在影片中說出「這是我畫的」，卻不知道這樣已經營造出「她是原創」的樣子，「我真的知道我錯得很離譜。」

最後團隊也提到，經過這次事件，他們理解到自己對「設計」的理解是非常不足的，未來也會記取教訓，重新精進自己的能力。執行長則補充，此次事件並非團隊任何一個人蓄意所為，但對於團隊不尊重設計的意識，是他身為執行長最大的錯誤和疏失。

不過道歉影片仍止不住眾人怒火，有網友在Dcard上討論，認為團隊在影片中仍稱「抄襲爭議」實在沒誠意，「我覺得爭議就可以拿掉了，因為大家很清楚這沒有爭議，的的確確就是抄襲。」

另外也有網友說，4人刻意穿素T、一臉憔悴出來道歉，看起來實在刻意，「未來還要繼續出片啊...」、「真的建議你們關頻道、解散」、「『我是外行的』這種話還是別說吧，聽起來就是推卸責任」、「不期待你們『未來再呈現更好的作品』只希望你們負起社會責任公司收掉」、「台灣的設計本來就不好走，因為你們這件事情，更是雪上加霜」。