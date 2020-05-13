法國要求人民戴口罩　卻仍禁止穆斯林女性戴面紗

▲法國於2010年9月14日，參議院通過了禁蒙面法。（圖／路透）

記者晏筱珺／綜合報導

法國是歐洲最早通過《禁止蒙面法》的國家，由於疫情關係，人民必須戴口罩才能出門，但並沒有改變相關法令。人權觀察組織負責人肯尼斯·羅斯（Kenneth Roth）質疑，當人民出門都被要求戴口罩，有著相同「作用」的穆斯林服飾為何得受罰？

2011年4月11日開始，法國禁止蒙面的法例開始生效，不管是商店、博物館、車站等等，都禁止穿戴面紗以及面罩，相關可將面部遮蔽之物，該法條適用所有法國公民及穆斯林，穆斯林女性只能於轎車及清真寺中穿戴罩袍。

▲現在法國人民不管去哪，都要戴上口罩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）也回應人權觀察組織，「雖然強制人民戴口罩，但對面紗及罩袍的禁令依然照舊」。根據規定，若違反法規者，最高會被處以150歐元（約新台幣4850元整），甚至要重新接受法國公民教育課程。

法國是歐洲國家中第一個禁戴面紗的國家，境內約有500萬的穆斯林，戴面紗的穆斯林女性大約只有2000人。



聯合國人權委員會在2018年表示，「法國的禁令侵犯了女性的宗教自由，此禁令可能產生反效果，使穆斯林女性更加被社會邊緣化。」