　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國要求人民戴口罩　卻仍禁止穆斯林女性戴面紗

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼穆斯林女性。（圖／路透）

▲法國於2010年9月14日，參議院通過了禁蒙面法。（圖／路透）

記者晏筱珺／綜合報導

法國是歐洲最早通過《禁止蒙面法》的國家，由於疫情關係，人民必須戴口罩才能出門，但並沒有改變相關法令。人權觀察組織負責人肯尼斯·羅斯（Kenneth Roth）質疑，當人民出門都被要求戴口罩，有著相同「作用」的穆斯林服飾為何得受罰？

2011年4月11日開始，法國禁止蒙面的法例開始生效，不管是商店、博物館、車站等等，都禁止穿戴面紗以及面罩，相關可將面部遮蔽之物，該法條適用所有法國公民及穆斯林，穆斯林女性只能於轎車及清真寺中穿戴罩袍。

▲▼法國人民。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲現在法國人民不管去哪，都要戴上口罩。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）也回應人權觀察組織，「雖然強制人民戴口罩，但對面紗及罩袍的禁令依然照舊」。根據規定，若違反法規者，最高會被處以150歐元（約新台幣4850元整），甚至要重新接受法國公民教育課程。

法國是歐洲國家中第一個禁戴面紗的國家，境內約有500萬的穆斯林，戴面紗的穆斯林女性大約只有2000人。

聯合國人權委員會在2018年表示，「法國的禁令侵犯了女性的宗教自由，此禁令可能產生反效果，使穆斯林女性更加被社會邊緣化。」

ET快訊
網咖泡麵為何特別好吃？前店員曝「超美味秘訣」
國民黨擬開除黨籍　李來希不道歉反嗆：愛怎麼處理就怎處理
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／法國增70例死亡「創3月中旬來新低」　今逐步解除全國性封鎖禁令

穆斯林齋戒月期間　南投縣府籲請：尊重包容及關懷移工信仰

印尼總統禁齋戒月返鄉　2.2億穆斯林受影響...24日開始生效

N號房性虐始祖身分曝！厚框眼鏡+謎謎眼比熊還壯...夢想當建築工人

梨泰院夜店達119例！韓媒狂挖個資掀「恐同潮」　仇恨言論讓疫調更困難

拜登團隊批川普：對中政策「行動軟趴趴」！　已出現一連串重大錯誤

逛超市不戴口罩...2惡男和4保全打起混戰　當場扭斷保全手臂！

路透民調：56%美國人不滿意川普表現　支持度輸拜登8%

26歲狠媽刺殺3歲兒…放任「屍體在家腐爛」！親戚上門拜訪崩潰

拍照忘關閃光燈！女嬰右眼驚見「詭異白點」　送醫一查竟是癌症…眼球慘摘除

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

N號房性虐始祖身分曝！厚框眼鏡+謎謎眼比熊還壯...夢想當建築工人

梨泰院夜店達119例！韓媒狂挖個資掀「恐同潮」　仇恨言論讓疫調更困難

拜登團隊批川普：對中政策「行動軟趴趴」！　已出現一連串重大錯誤

逛超市不戴口罩...2惡男和4保全打起混戰　當場扭斷保全手臂！

路透民調：56%美國人不滿意川普表現　支持度輸拜登8%

26歲狠媽刺殺3歲兒…放任「屍體在家腐爛」！親戚上門拜訪崩潰

拍照忘關閃光燈！女嬰右眼驚見「詭異白點」　送醫一查竟是癌症…眼球慘摘除

轟趴太吵！　鄰居朝庭院「丟手榴」釀14人輕重傷

世衛：正鎖定5種新冠肺炎療法　初步研究結果樂觀仍需觀察

18歲少女慘遭「榮譽處決」！疑與堂兄有染...2親兄拿開山刀砍頸：沒人娶很丟臉

影／520行情將近　財經專家教你如何提前部署

防疫保持安全距離！大數據女神高虹安合體機器人示範

中職／張志豪「千安百轟百盜」快達成　詹子賢續扛4番

快訊／520倒數1周　蘇貞昌14日率內閣總辭

少年拋下「百萬年薪」！隨爸住進墓仔埔…「好兄弟」陪他完成一個願望

郭書瑤自揭感情現況：沒有情傷！　認了還是「喜歡小鮮肉」

N號房性虐始祖身分曝！厚框眼鏡+謎謎眼比熊還壯...夢想當建築工人

梨泰院夜店達119例！韓媒狂挖個資掀「恐同潮」　仇恨言論讓疫調更困難

冬天長胖一圈！西瓜龜游泳曬太陽　保育員怕牠變「冰鎮西瓜」

快揪澎湖人一起吃！同桌點3份餐　石壁家送蘑菇蒜辣小管

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

國際熱門新聞

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

亞庇百貨重啟　皮件長滿「白黃菌斑」

荷蘭衝浪好手遇「泡沫化海水」5溺斃

百人拍裸照　名攝影師：記錄獨特的時刻

美報告：WHO排除台灣造成致命後果

全球29萬死！佛奇警告：美國疫情失控

白宮官員戴口罩　臉上全是「MIT」

日本人最愛台灣什麼？冠軍曝光網傻眼

首爾派8000警力　全力追蹤梨泰院2000失聯者

印尼名譽殺人案　2兄長謀殺親妹

英國火車售票員被吐口水　2周新冠肺炎慘死

英鐵路員工遭吐口水染疫亡！男乘客「惡意攻擊」致命

國際網紅自發拍台灣抗疫片　觀看破1800萬

女主播「太大」屢遭投訴　辭職後換跑道

更多熱門

相關新聞

疫情後把握台灣彎道超車機會

疫情後把握台灣彎道超車機會

近期的金融新聞，似乎沒破個百年紀錄就不夠看。無論是破歷史紀錄的失業率上升速度，或是英國央行預測三百年來最嚴重經濟衰退，無一不指向世界正處於危機中。對於島國台灣而言，面對世界趨勢的急速轉折，下對棋，站對邊，攸關的不僅是為了奠定未來世代的繁榮，更是避免被歷史洪流淹沒的風險。

鴻海口罩款式首次公開！　官方LinkedIn秀出「藍色」、「粉色」兩款

鴻海口罩款式首次公開！　官方LinkedIn秀出「藍色」、「粉色」兩款

「口罩繩」莫名斷裂！網曝急救法

「口罩繩」莫名斷裂！網曝急救法

運-20又出動　運物資抵東南亞

運-20又出動　運物資抵東南亞

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談幕後

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談幕後

關鍵字：

疫情歐洲法國穆斯林面紗口罩禁令

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

賴弘國2點讓阿嬌心死！

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面