美民主黨提新一波「3兆紓困案」！　共和黨秒否決：送進參院就沒戲

▲ 疫情衝擊下的紐約時報廣場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創美國，造成140萬人染疫，奪走8.3萬條性命。美國眾議院民主黨人12日公布一項規模逾3兆美元（約新台幣89.3兆元）的紓困法案，計畫為各州、企業及家庭提供資金，但極有可能在參議院被共和黨否決。

這項法案內容包括向各州及地方政府提供近1兆美元援助、發給每戶家庭最高6000美元，750億美元用於病毒篩檢及追蹤接觸者、100億美元用於小型企業緊急撥款，以及將聯邦失業保險延長至明年1月等，將使美國因這場疫情遭受的財政負擔加重一倍以上。

眾議院由民主黨佔多數，預計美東時間15日上午9時（台灣時間晚間9時）開會表決，但美國國會正走向兩黨對立造成的立法僵局。

共和黨資深參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）提及這項法案時直言，「它一到這裡（參議院）就會死。」共和黨人表示，隨著國家經濟逐步重啟，希望暫緩新的紓困案，以檢視國會3月初以來撥出近3億救助金的成效。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也指出，民主黨的提議和總統川普（Donald Trump）的重啟經濟計畫明顯相左，認為應該提供鼓勵成長的方案，而非列出各式各樣的許願清單。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。