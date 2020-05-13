加州大學「23校區」取消秋季實體課程　衛生官員曝：限制令維持至夏天

▲美國加州大學柏克萊分校。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，加州洛杉磯郡衛生局長費雷爾日前指出，整個洛杉磯地區的居家限制措施，可能會一路持續到夏天；就連加州州立大學都宣布，將取消秋季的實體課程。不過，洛杉磯市長加西蒂則緩頰指出，延長居家令只是提醒人們不可輕忽疫情，「我們無法完全回到以前的生活，我們必須要與社交距離及口罩共存。」

加州州立大學（California State University）校長懷特（Timothy P. White）12日宣布，全國23個校區將取消所有秋季的實體課程，改採網路授課，「（加州州立大學）是一個每天會有數50多萬人聚集在一起的地方，彼此距離很近，充滿了活力，但遺憾的是，這種方式在現階段是不可能了。」

洛杉磯郡衛生局長費雷爾（Barbara Ferrer）日前表示，居家限制令可能會以其他形式，一路延續到夏天結束。而此聲明也引發當地居民恐慌，洛杉磯市長加西蒂（Eric Garcetti）則出面緩頰，告訴民眾不必過度緊張，限制令也許會持續三個月，但不會像現在一樣嚴格。

加西蒂表示，延長居家令只是要提醒人們，儘管疫情減緩，仍不可以輕忽，「病毒會存在，我們也會繼續生活在健康秩序之下，不必因此驚慌失措。」加西蒂說，人們短時間內無法擺脫新冠病毒，但要學著適應它，「我們無法完全回到以前的生活，我們必須要與社交距離及口罩共存。」

加州是全國第一個實施禁足令的地方，在疫情和緩後，加州州長紐森（Gavin Newsom）宣布，預計分為四個階段復工，目前進入第二階段，允許容易保持社交距離、傳染風險較低的場所重新開放，如書店、小型零售商店、車行等。

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