楊安澤自費1790萬…兌現政見！　紐約20人連續5年每月可獲1.5萬

▲前民主黨總統初選候選人楊安澤（Andrew Yang）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨前總統初選參選人、台裔企業家楊安澤曾提出「全民基本收入」（UBI）的競選政見，保證每位公民每個月都可以得到基本的收入。而最近楊安澤也與地方公益團體合作，進行「全民基本收入」的小規模實驗，將連續5年每月提供500美元給20位居民。

根據Business Insider報導，楊安澤（Andrew Yang）成立的非營利組織「人道前進基金會」（Humanity Forward Fund）與紐約州哈德遜社區組織「Spark of Hudson」合作，連續5年每月提供500美元（約台幣1.5萬元）給挑選出的20位居民，期待這個計劃能夠產生長期的影響。

目前尚未決定是哪20位居民，但基本上都是以住在哈德遜地區的低收入戶為主，楊安澤也將自行出資60萬美元（約台幣1790萬元）。

Couldn’t be more excited to announce our first long-term UBI pilot, based in Hudson, NY. Huge thank you to @SparkofHudson, Mayor @kamaldjohnson1 and the Hudson community for their joint effort. It’s time to start building an economy that works for us. https://t.co/gWUj7rmXZP — Humanity Forward (@HumanityForward) May 11, 2020

楊安澤先前參與總統初選時，提出「全民基本收入」的競選政見；他認為，人工智慧、全自動化已對美國的就業市場造成衝擊，若是讓每個美國成年人都能獲得每個月1000美元（約台幣3萬元）的基本收入，緩解經濟轉型帶來的壓力。

「Spark of Hudson」創辦人丹齊格（Susan Danziger）表示，「全民基本收入給了我們自由，給予我們創業的自由、競選公職的自由、在家照顧孩子的自由、照顧生病父母的自由、擺脫虐待關係的自由，以及在危機時刻幫助社區的自由。」

哈德遜（Hudson）距離曼哈頓約2小時車程，全鎮約有6700位居民，預計在年底前會在此挑選出20位居民。根據美國人口普查局數據，該鎮貧窮率為19.2％，高於全國平均的11.8％。

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