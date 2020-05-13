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紐約百老匯取消夏季演出！熄燈至9月　損失百億、數千員工失業

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▲▼紐約,時代廣場,百老匯。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約時代廣場。（圖／達志影像／美聯社）▲▼紐約,時代廣場,百老匯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約12日專電

紐約州新冠肺炎疫情趨緩，但經濟重啟腳步緩慢，百老匯41座劇院配合政府命令熄燈兩個月後，今天宣布取消9月6日前所有夏季演出，何時恢復營業仍是未知數。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫時，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）3月12日宣布禁止500人以上大型集會，防止病毒迅速散播，為紐約賺進大筆觀光財的百老匯劇院就此熄燈。

商會組織百老匯聯盟（Broadway League）原本計劃暫停演出到4月12日，之後延長至6月7日。今天宣布取消夏季所有演出，用意是方便劇迷退票或改期，不代表百老匯業者預期9月勞動節假期後能開門迎接觀眾。

百老匯聯盟主席聖馬丁（Charlotte St. Martin）表示，百老匯排在古莫經濟重啟方案第4階段，「我們認為9月6日是合理的退換票時間安排，我們充分理解我們屆時仍可能無法恢復營業」。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲時代廣場街頭空無一人。（圖／達志影像／美聯社）

古莫上週宣布，紐約州規劃分10區、4階段恢復經濟活動。首階段含營建與製造業，第2階段含零售與地產業，第3階段含餐旅業，藝文娛樂產業排在最後。各區鬆綁限制須符合住院與死亡病例曲線穩定下滑等7大要件，紐約市只符合4項，在10區中吊車尾。

聖馬丁說：「百老匯所有劇組都希望儘快恢復演出，但我們必須先確保劇院幕前幕後所有人健康福祉，各齣劇才能回歸。」

百老匯兩個月前熄燈時，有31齣劇在劇院演出，包括8齣試演的新劇。英國劇作家馬丁麥多納（Martin McDonagh）的舞台劇「劊子手」（Hangmen）當時在百老匯試演，受疫情影響，劇組決定取消在百老匯正式上演的計畫。

上個劇季，百老匯吸引1480萬名觀眾、進帳18億美元（約新台幣539億元）。劇院熄燈除了令劇迷遺憾，數以千計的演員與工作人員也因此失業。

百老匯何時回歸仍在未定之天，紐約時報報導，許多業界人士認為會比勞動節晚許多，已逐步延長運作停擺時間，以利管理現金流。

戲劇產業在疫情陰影下也面臨其他挑戰。百老匯劇院空間有限，不利維持社交距離；觀光客與銀髮族近年成為百老匯觀劇主力，這兩類族群疫情期間不易回籠；景氣轉差，民眾省錢度日，面對高昂的百老匯票價可能打退堂鼓。

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