韓媒狂挖個資掀「恐同潮」！梨泰院夜店達119例　仇恨高漲讓疫調更困難

▲ 梨泰院酒吧MADE出現確診者，與龍仁案66動線並無重疊。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在2月底3月初達到高峰，單日增幅最高達到909例，卻也在短時間內取得控制，抗疫成果備受國際肯定。未料就在疫情緩和之際，爆發梨泰院同志酒吧群聚感染事件，也挑起社會對LGBTQ族群的仇恨言論，恐同情緒成為南韓防疫一大考驗。

京畿道龍仁市一名29歲男性（下稱龍仁案66）6日確診，在社交距離政策尚未解除的2日凌晨連跑5家夜店，包括幾家同志酒吧，且在室內未戴口罩。近日有多名曾光顧這些夜店的客人確診，又傳染給身邊親友，截至13日中午累計多達119起相關個案。

這起事件在南韓引起恐慌，龍仁案66成為眾矢之的，也引發社會對性少數族群的強烈批評聲浪。除了強調他的性向，南韓媒體也指出，他前往的夜店大多都是同志聚集的場所，但這些夜店官網或社群媒體帳號上並未如此公開描述。

▲ 龍仁案66曾前往的King Club已有多人確診。（圖／達志影像）

CNN指出，南韓社會瀰漫恐同氛圍，會讓民眾害怕和LGBTQ沾上邊，或害怕暴露自己的性取向，因此不願主動接受篩檢，恐怕使疫調更加困難。防疫當局已經透過電信業者取得4月24日至5月6日間曾在附近移動的手機號碼，發出警示簡訊，要求接受篩檢。

首爾市長朴元淳12日透露，提供匿名篩檢後，受檢人數增加近一倍。他也呼籲，「日益激烈的譴責與仇恨言論毫無用處，只會產生負面影響。」且現階段調查指出，有2人都是在2日首度出現症狀，代表這場群聚感染可能有多名帶原者。

南韓記者協會「非強制性傳染病報導準則」指出，媒體應避免侵犯病人隱私或使用聳動的措詞。但這起事件曝光時，多家南韓媒體披露，龍仁案66光顧的夜店為同志酒吧。光是這點和已經被公開的年齡、居住地和動線，已經足夠讓有心人士得知他的身份，甚至讓他面臨失業的風險。

LGBTQ團體指控，歧視性的報導將使同志族群更難自我隔離或自行健康管理，且媒體公開龍仁案66的個資，已經激起社會的仇恨情緒，嚴重侵犯人權，「媒體沉迷於揭露確診病例的性取向，挖掘與疾病無關的資訊，為韓國社會中本就普遍存在的歧視再添疾病污名。」

▲ 泰院夜店SOHO暫時關閉。（圖／達志影像）

要求匿名的首爾25歲同志向CNN坦言，「同志覺得走投無路了，不是冒著毀了一生的風險暴露身分，就是待在櫃子裡，承受傳播新冠病毒的風險。同志也感覺到雙重標準，被要求成為正直的國民，『為了國家著想，接受篩檢』，但國家卻將他們視為垃圾。」

「韓國是個如此仇視同志的地方，才讓夜店成為這些人的避難所」，他提到，2日當晚的夜店內和往常無異，實在不願見到這些場所因此永久停業，「男孩們跟著K-POP音樂跳舞、喝飲料、和朋友聊天，非常單純。令人沮喪的是，媒體都把酒吧視為性愛俱樂部。」

大慶大學教授郭惠元（곽혜원，音譯）也向《彭博》表示，人們對同志抱有相當程度的歧視與敵意，使得潛在確診個案傾向保持沉默，而非自願接受篩檢。且夜店客人可能以現金消費，避免留下刷卡紀錄，因此很難透過金融交易加以追蹤。

南韓知名同志運動人士Yang Heezy（히지양）也在推特上呼籲，「在韓國，性少數族群一旦曝光，就會面臨失去家人、朋友、工作、事業和生活的風險。當人們不再對同樣也是疫情受害者的患者抱有偏見與仇恨，他們就會挺身而出、接受檢測，最終得以保護他人的安全。」

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