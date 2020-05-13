阿富汗婦產科恐攻…釀14死「包括2嬰兒」！蓬佩奧：純粹邪惡的行為

▲阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間婦產科醫院遭遇恐怖攻擊，釀成14人死亡，其中包括2名新生兒。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間婦產科醫院12日遭遇恐怖攻擊，釀成14人死亡，其中包括2名新生兒。同一天在東部楠格哈爾省一場喪禮上也發生恐攻，導致24死、68傷。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責，針對婦女以及新生兒發動攻擊「是純粹邪惡的行為」，尤其在齋戒月以及新冠肺炎疫情肆虐之際，更是令人震驚。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責針對女性與嬰兒是「純粹邪惡的行為」。（圖／路透）

BBC報導，蓬佩奧表示，「針對無辜者的任何攻擊都是不可原諒的，但是攻擊嬰孩跟生產婦女……是純粹邪惡的行為。恐怖分子攻擊喪禮上排隊祈禱的悼念者，只是為了試圖撕裂家庭與社區的聯繫紐帶，但他們永遠不會成功。」他也指出，在伊斯蘭教齋戒月（Ramadan）以及新冠肺炎威脅之際，「這些雙重攻擊特別令人震驚。」

阿富汗喀布爾達什特．巴奇（Dashte Barchi）地區一間婦產科醫院12日發生自殺炸彈攻擊，嫌犯喬裝成警察，以槍械和手榴彈進入院內無差別攻擊，造成14人死亡，包括醫護人員、剛生產完的母親以及2名嬰兒。同一天，東部楠格哈爾省（Nangarhar）一名警官的喪禮上也發生自殺炸彈攻擊，造成至少24人死亡和68人受傷，其中包含多位政客、省議員。

▲阿富汗12日發生2起恐怖攻擊。圖為喀布爾婦產科遇襲以後的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，伊斯蘭國（IS）聲稱發動喪禮攻擊，但婦產科恐攻的背後主使者依然不明，塔利班對於2起事件都否認涉入。儘管如此，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）下令恢復對於塔利班與其他組織的進攻行動，指控武裝分子忽視「減少暴力行為」的呼籲聲浪。

美國與塔利班2月簽署撤軍協議，希望能夠終止超過18年的阿富汗戰爭。但是，阿富汗政府與塔利班的談判卻因換囚問題破裂，此後暴力活動再度增加。

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