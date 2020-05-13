棺材下葬前…死者「突揮手」輕摸玻璃窗！網友嚇歪瘋傳「活埋」陰謀論

▲印尼馬納多一場喪禮發生離奇事件，棺木內突然出現一隻像是「手」的物體揮舞，輕摸玻璃窗。（圖／翻攝Twitter@BeyoStrange）

記者吳美依／綜合報導

印尼馬納多（Manado）發生一起離奇事件，在一場喪禮中，棺材已經放進墓穴內即將埋葬，裡頭竟出現一隻輪廓清晰的「手」，揮舞一下以後，輕輕撫摸玻璃窗。影片一出，許多人感到恐懼，瘋傳「生人活埋」的陰謀論，也有人認為只是老鼠亂竄。但科學家解釋，這可能是因為「屍僵」（rigor mortis）導致的現象。

根據《太陽報》，馬納多5日的一場基督教喪禮上，悲痛家屬出席送走摯愛親友，現場啜泣聲四起，牧師則喃喃唸著祈禱經文。鏡頭轉向棺材時，卻拍攝到一隻輪廓清晰、慘白枯槁的「手」，像是在「揮手」一樣地擺動，接著輕輕撫摸棺木上的玻璃窗。但是，當時似乎沒有人注意到這件事。

Is this the hand of a dead corpse really moving or is it a trick of light or perhaps worse - did they bury this person ALIVE? This video was taken on 5th May in the city of Manado in Indonesia.#funeral #buried #strange pic.twitter.com/Udiza02ZHs — Beyond Strange (@BeyoStrange) May 12, 2020

影片流出之後在社群媒體上瘋傳，許多人對此感到非常害怕與困惑，提出超自然說法，甚至「生人活埋」的陰謀論。一名網友說，「是的，他揮手了，也許他還活著，試圖挖出一條生路。」但也有人認為，「可能只是一隻老鼠。」

科學家指出，人類屍體可能會因為「屍僵」而移動，也就是指動物死亡以後，肌肉僵硬，發生僵硬攣縮的現象。根據《今日醫學新聞》（Medical News Today）2019年一篇研究，澳洲洛坎普頓（Rockhampton）中央昆士蘭大學（CQU）學者研究屍體分解腐化過程時發現，在沒有任何外力「協助」之下，人類遺體仍會因「屍僵」自行改變姿勢，這個發現對於法醫科學有著重要意義。

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