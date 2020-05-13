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中部傳產億萬富豪起底！　千萬超跑滿街跑、捧現金買台中七期豪宅

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布局越南多年的宏福，在越南中、北部的海防、寧平、黃龍、清化、尼山、南定等地都有工廠，圖為清化廠。（圖／翻攝自臉書）

▲布局越南多年的宏福，在越南中、北部的海防、寧平、黃龍、清化、尼山、南定等地都有工廠，圖為清化廠。（圖／翻攝自臉書）

圖、文／CTWANT

全球第二大鞋廠、「神祕鞋王」張聰淵領軍的「宏福實業」，見證了台灣製鞋業爭霸全球的歷史。80年代，台灣靠著年產量8億雙的製鞋業，闖出「製鞋王國」的美名，包括宏福、寶成、豐泰、鈺齊、隆典、清祿、凱楠、九興等，皆是享譽國際的代工鞋廠，幾乎都是從彰化、雲林等中部縣市發跡。

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90年代，這些代工鞋廠紛紛移往大陸打天下，從材料供應、機器設備到製造生產，相互合作，世界前十大知名鞋類品牌，都是台灣製鞋業的客戶。

台中市七期豪宅是中部傳統產業大老闆喜愛的標的，房產業者透露，許多製鞋業大老闆是捧著現金來買房的。（圖／報系資料庫）

▲台中市七期豪宅是中部傳統產業大老闆喜愛的標的，房產業者透露，許多製鞋業大老闆是捧著現金來買房的。（圖／報系資料庫）

員工薪資水準不輸科技業，被喻為「百億富豪製造機」的台灣製鞋業，許多業者已傳承第二代、第三代，台中一名房產業者透露，「鞋業富豪手上現金滿滿，動輒近億的豪宅都是用現金交易。外傳台中七期豪宅，5成買家都來自這些鞋王。」

一位長期跑雲林和彰化的運將形容，「斗六多的是鞋業千億大老闆，員林多的是輪胎業億萬富豪，每天開車出門，前後左右都被雙Ｂ、凌志、保時捷、瑪莎拉蒂、特斯拉包圍，我們開車都要很小心，撞到了賠不起。」

宏福旗下的良興鞋業與得協鞋業，隱身在雲林縣莿桐鄉的巷弄中，看不出是一間年營收破1,500億元的國際級大公司。（圖／黃威彬攝）

▲宏福旗下的良興鞋業與得協鞋業，隱身在雲林縣莿桐鄉的巷弄中，看不出是一間年營收破1,500億元的國際級大公司。（圖／黃威彬攝）

但在海外經營生存不易，尤其製鞋業是勞力密集產業，一名製鞋業者曾透露，宏福在緬甸也有投資。「哪裡人力成本低，工廠就往哪裡移。越南工資上漲後，目前比較多是在印尼擴廠，有的業者也像宏福一樣移往緬甸；外界有句玩笑話說，台灣製鞋業最後只能走向非洲大陸。」

台灣製鞋產業七○年代發跡於中部縣市，圖為當年一家製鞋工廠，員工手工製鞋的實況。（圖／報系資料庫）

▲台灣製鞋產業七○年代發跡於中部縣市，圖為當年一家製鞋工廠，員工手工製鞋的實況。（圖／報系資料庫）

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