英媒：美國私下拿貿易施壓英國　威脅「美中挑一個選邊站」

▲英美展開貿易協商。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，各國外交關係似乎也出現轉變。英媒指出，美國私下在雙邊貿易中一直向英國施壓，要求該國在「美國與中國之間選邊站」；這讓英國外交官擔憂，美國會掌握不平衡的影響力。

《衛報》報導，美國正尋求增加一項條款，若英國與美方「不認同」的國家達成貿易協議，美方將有意從部分美英條款中撤退。據了解，被提出的條款並未具體點出中國，但駐華府的英國外交官認為，這是美方的一種手段，旨在避免中英關係更進一步發展。

報導指出，至今為止，美英貿易談判主要的爭議包括藥品價格、食品標準與數位稅層面。英國外交官擔心，條款將使得美國在英國對中政策上擁有廣泛且不平衡的影響力。

英國外交官更憂慮的是，川普決定把疫情視為打擊中國的政治工具，將使得英國政府承受更大的壓力，決定是否要站在美國這一邊對抗中國。另一方面，英國保守派議員中，則有越來越多人支持採取更強硬的反中立場。

不過，英國前財政大臣奧斯本（George Osborne）認為，多邊主義是各國針對共同目標合作的一種方式，不能為了支持美國，便把中國孤立在全球體系之外，「這是世上持續存在最久的文明。」他還回憶，當他擔任職務時，還是倫敦市長的強生（Boris Johnson）陪他訪問中國，充分理解與北京合作的必要性。

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